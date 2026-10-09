Vídeo: tres jóvenes detenidos tras persecución y balacera en Luque

El robo ocurrió en el comercio denominado Pixeles, ubicado en las calles 14 de Mayo y Eugenio A. Garay, en la ciudad de Luque.

Según los datos proporcionados por la Policía, cuatro hombres llegaron al sitio a bordo de un automóvil. Las imágenes de circuito cerrado muestran que tres de ellos descendieron y utilizaron piedras para romper el vidrio del establecimiento. Luego, se apoderaron de varios artículos electrónicos y huyeron del lugar.

La intervención policial se inició tras la alerta de vecinos y el aviso recibido a través del sistema 911 de la Policía Nacional.

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Persecución policial terminó en calle sin salida

Tras recibir la denuncia, los agentes comunicaron las características del vehículo a las comisarías de la zona y desplegaron patrulleras para localizarlo.

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De acuerdo con el relato policial, el automóvil se dirigía hacia Areguá. La persecución se extendió por aproximadamente 15 minutos y culminó cuando los sospechosos llegaron a una calle sin salida, donde fueron aprehendidos.

Los objetos denunciados como robados fueron recuperados durante el procedimiento.

Hallaron armas de fuego y presuntas drogas

Además de los artículos electrónicos, los intervinientes encontraron en poder de los aprehendidos dos armas de fuego y paquetes que contendrían presunta marihuana y cocaína, según el reporte policial.

El comisario Alcides Torres indicó que los agentes realizaron disparos intimidatorios durante el operativo. No se reportaron policías ni sospechosos heridos.

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Dos de los detenidos tenían órdenes de captura

El informe policial identifica a los aprehendidos como Thiago Alfredo Gómez Orrego (19), Christoffer Tobías Noguera Ávila (22) y Jordan Javier Roa Zárate (19).

De acuerdo con el documento, Gómez Orrego y Roa Zárate tenían órdenes de captura por hurto agravado y habían sido declarados rebeldes en 2026. En tanto, Noguera Ávila registraba antecedentes por robo agravado, según el mismo informe.

Más hechos punibles y el mismo automóvil

La Policía no descarta que los jóvenes estén vinculados con otros hechos similares registrados en el departamento Central y Asunción. Según el comisario, el vehículo presuntamente utilizado en el robo habría sido visto en otros casos.

Como parte de las investigaciones, la Policía difundió imágenes de circuito cerrado de otro atraco que presenta un modus operandi similar y en el que también se observa un Chevrolet Corsa de color blanco.

En las imágenes, grabadas desde el exterior del local atracado, se ve a tres hombres que llegan al lugar a bordo del automóvil. Dos de ellos descienden y utilizan una piedra para romper el vidrio del establecimiento. Luego, se apoderan de varios objetos y huyen del sitio.