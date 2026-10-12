Asaltan a pareja de alemanes en Natalicio Talavera y abandonan su camioneta en Mbocayaty.

Tres hombres armados y encapuchados asaltaron a una pareja de ciudadanos alemanes en su vivienda de Natalicio Talavera, de donde se llevaron dinero, aparatos electrónicos y una camioneta Toyota Fortuner. El vehículo fue localizado horas después, abandonado.

El hecho se registró este lunes en una vivienda ubicada en la compañía Cuarta Línea, del distrito de Natalicio Talavera, departamento de Guairá.

Las víctimas fueron identificadas como Maik Eschubert, de 43 años, y Lisa Gehre, de 45, ambos de nacionalidad alemana y domiciliados en el lugar, según el informe de la Policía Nacional.

De acuerdo con el relato proporcionado a los intervinientes, la pareja se encontraba dentro de la casa cuando fue sorprendida por los tres desconocidos, quienes portaban armas de fuego, presumiblemente revólveres.

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Los asaltantes exigieron la entrega de dinero en efectivo y objetos de valor. Durante el atraco, se apoderaron de una suma de dinero que aún no fue cuantificada, un teléfono celular iPhone, una tableta de la misma marca y un objeto metálico amarillo que sería presumiblemente oro.

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Además, los desconocidos se llevaron una camioneta Toyota Fortuner 4x4, tipo station wagon, de color negro y año 2008, registrada a nombre de una de las víctimas. Antes de huir, los presuntos autores dejaron encerrada a la pareja en una de las habitaciones de la vivienda y escaparon a bordo del vehículo robado.

Tras recibir la comunicación sobre el hecho, agentes policiales realizaron un rastrillaje por la zona con apoyo de efectivos de otras dependencias, con el objetivo de localizar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos.

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Como resultado del operativo, la camioneta fue encontrada abandonada horas después sobre la ruta PY10 De la Integración, en la compañía Jorge Naville, distrito de Mbocayaty.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de las dependencias policiales de la zona, mientras que personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, Regional Guairá, se sumó a las diligencias para esclarecer el asalto. También intervino personal de Criminalística, que realizó trabajos de campo en el marco de la investigación.

Por disposición de la agente fiscal de turno, el vehículo recuperado quedó depositado en la sede de la Comisaría 28ª de Jorge Naville, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por el caso. Los investigadores buscan identificar y localizar a los tres hombres que habrían participado en el asalto, además de determinar el monto del dinero sustraído y el paradero de los demás objetos robados.