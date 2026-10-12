Itapúa: concejal departamental protagonizó accidente fatal sobre la ruta PY06

El concejal departamental colorado Eduardo Ariel Selent (43) protagonizó un accidente de tránsito en su camioneta Volkswagen Amarok 3.0 TDI Extreme BC 4x4 (2025), de color negro, en el kilómetro 56 de la ruta PY06. Impactó contra una motocicleta, a consecuencia de lo cual el motociclista murió en el sitio.

El siniestro sucedió en el distrito de Obligado, aproximadamente a las 21:20, según el informe policial de los agentes de la Comisaría 13.ª de la zona. Tras el impacto, el vehículo de menor porte impactó contra la baranda tipo flex beam al costado de la ruta.

La víctima fatal circulaba en una motocicleta Star 125 cc, de color negro. Fue embestida por detrás por el rodado que portaba la matrícula AAXF 858, propiedad del edil.

En el sitio fue convocado el personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística de la Policía Nacional. El hecho fue informado al fiscal de turno de la Zonal de Colonias Unidas, titular de la Unidad Penal Nº 2, Héctor Garay.

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Identifican a la víctima; la causa de muerte fue un politraumatismo, según el reporte policial

Los investigadores lograron identificar al motociclista fallecido en el lugar. Se trata de Miguel Ángel Penayo Ferreira (46).

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El motociclista registra domicilio en el barrio Cristo Rey de la ciudad de Obligado. Falleció debido a un politraumatismo que le generó el impacto y la caída, según los intervinientes.

Según datos que aportó Selent, la motocicleta supuestamente circulaba sin luz y el conductor del biciclo no tenía casco. Aparentemente, la moto circulaba por la banquina y subió a la ruta de manera repentina, por lo que, según el político y empresario, no pudo evitar la colisión.

El concejal refirió que iba con destino a Encarnación para pernoctar en la ciudad, debido a que los lunes sesiona la Junta Departamental y él reside en el distrito de Natalio.

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Investigan el caso

Agentes de la Patrulla Caminera del destacamento en Bella Vista sometieron al alcotest al involucrado. El procedimiento estuvo a cargo del inspector Marcos Paredes y resultó negativo.

El fiscal dispuso que Selent permanezca en libre circulación, mientras que los vehículos quedaron incautados en la sede de la comisaría de Obligado.

También dispuso la entrega del cuerpo del occiso a los familiares. Según detalló el asesor jurídico del concejal, el abogado Rubén Lial, su representado se hizo cargo de los gastos funerarios y está a disposición de la Justicia, que investigará el hecho.