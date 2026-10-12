Sicariato en Pedro Juan Caballero: no descartan que guarde relación con el narcotráfico

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, con base en Pedro Juan Caballero, informaron que están abocados a las pesquisas para determinar quiénes y por qué acabaron con la vida de un hombre de 29 años, ocurrido el último fin de semana en esta ciudad.

El mortal atentado ocurrido cerca de las 21:30 del pasado sábado en la fracción Ciudad Nueva, barrio Defensores del Chaco, al sur de esta capital departamental, tuvo como víctima a Roberto Álvarez Leguizamón (29).

El comisario Fredy Duarte, subjefe de la mencionada repartición policial, indicó que, por sus características, el hecho guardaría relación con el narcotráfico, aunque aclaró que en el caso todavía no se descartan otras hipótesis.

Investigadores tienen el apoyo de la policía de Brasil

El comisario Duarte señaló que, para las tareas investigativas, cuentan con el apoyo de sus pares de Ponta Porã, Brasil, teniendo en cuenta la posibilidad de que los sicarios hayan cruzado la frontera tras el hecho, que ocurrió a unos 800 metros de la línea fronteriza.

Lea más: Hallan cadáver calcinado, putrefacto y sin sus extremidades en Pedro Juan Caballero

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la noche del sábado último, Roberto Álvarez Leguizamón manejaba una camioneta Toyota Fortuner de dudoso origen cuando fue interceptado por sicarios que estaban en una motocicleta, abrieron fuego contra su humanidad y huyeron tras efectuar 16 disparos con pistola calibre 9 mm, según la Policía.