Colectivo choca a un camión de bomberos y denuncian que chofer intentó huir

Un accidente de tránsito se registró en la noche de este lunes cuando un colectivo de la empresa Bene SA y un camión de bomberos chocaron en la intersección de Rodríguez de Francia y Brasil, en Asunción.

Dos bomberos resultaron heridos y la unidad del transporte público dejó el lugar. Fue interceptada más tarde sobre la Ruta PY02, a la altura de Pastora Céspedes.

El camión pertenece a la 5.ª Compañía de Bomberos de Lambaré. Según el teniente Arnaldo Aveiro, la unidad respondía a un llamado al 132 por un aviso de bomba en el Palacio de los Héroes. Iba con sirena y baliza encendidas, afirmó.

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Dos bomberos heridos

Los afectados son el capitán mayor Diego Vera y un voluntario. Personal del SEME los trasladó al Centro de Emergencias Médicas, donde esperaban el diagnóstico.

Aveiro dijo que estaban conscientes y lúcidos, con dolores en los miembros inferiores y en la zona de la cadera. Aún no se conoce la gravedad de las lesiones.

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Dos versiones sobre lo ocurrido

El teniente aseguró que el colectivo se dio a la fuga. Según dijo, bomberos de varias compañías lo persiguieron y se alertó al sistema 911. El vehículo fue atajado, y se labra un acta.

El chofer, Gustavo Alberto Basualdo (45), niega que haya huido. Dijo que tenía semáforo verde y que recién vio el camión cuando cruzaba. Afirmó que avanzó y esquivó de costado para evitar un choque frontal. El camión lo golpeó en la parte lateral.

Basualdo sostuvo además que el camión cruzó con luz roja y sin medir la velocidad. Esa versión choca con la del teniente, quien habló de un operativo con todos los protocolos de emergencia. Ninguna de las dos fue confirmada por una fuente oficial independiente.

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“Seguí nomás”: la indicación de su jefe

El chofer relató que, tras el impacto, preguntó a su pasajero si estaba bien y pidió los datos de un bombero. Según dijo, este le respondió que llamaría a la Policía.

Entonces llamó a su jefe, quien, según él, le preguntó si había heridos. Como respondió que no, le indicó que sacara fotos y que, si el bombero no daba sus datos, siguiera su camino.

Basualdo afirmó que continuó con el colectivo ya sin pasajeros, fuera de línea. Dijo que iba a la comisaría de Areguá, donde, según contó, la empresa acostumbra hacer el parte policial. Aseguró que se enteró de la acusación por un compañero que le avisó que los bomberos decían que había huido. Dijo que no vio a ningún bombero herido.

Un camión de 1996 fuera de servicio

El camión siniestrado es un Spartan estadounidense, modelo 1996. Aveiro lo definió como “el caballo de guerra” de la compañía, y es el vehículo que más usan. Cubre Lambaré y zonas aledañas.

Quedará fuera de operación hasta resolver el tema del seguro y los trámites legales con el Grupo Bene SA. Volver a ponerlo en servicio podría tomar “unos cuantos meses”, según el teniente. El choque, dijo, afecta toda la operativa del cuartel.