Conductor ebrio choca contra la muralla de una casa en Asunción

El percance vehicular se registró a las 04:00 de este domingo sobre la avenida Madame Lynch casi Sargento 1° Ramón David Leguizamón, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 10ª Metropolitana.

Efectivos policías acudieron al sitio tras ser alertados de la emergencia y hallaron el automóvil incrustado en la muralla de una vivienda particular. Ante la gravedad del escenario, convocaron a los Bomberos Voluntarios, quienes brindaron la primera asistencia médica y trasladaron a los ocupantes al Hospital de Trauma.

Las personas involucradas en el percance fueron identificadas como Jorge Ismael López Godoy, de 32 años, quien iba al mando del vehículo, y su acompañante María Teresa Soler Talavera, de 29. Ambos sufrieron lesiones a raíz de la fuerza del impacto.

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Alcotest positivo y comunicación a la Fiscalía

Luego de recibir el alta médica correspondiente en el centro asistencial, López Godoy fue trasladado por los intervinientes hasta la base de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para someterse al alcotest. La inspección realizada arrojó un resultado positivo de 1,86 mg/l de alcohol en sangre.

El caso quedó a cargo de la agente fiscal de turno, María del Carmen Palazón, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Barrial N° 7.

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La representante del Ministerio Público dispuso la incautación del automóvil involucrado, ordenó que el conductor quede en libre circulación y solicitó la remisión de todos los antecedentes del hecho a su unidad penal para el inicio de las investigaciones por exposición al peligro en el tránsito terrestre y daños materiales.

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