Curuguaty: condenan a 10 años de prisión a un hombre por invasión y tentativa de homicidio

Este miércoles, el Ministerio Público dio a conocer que el fiscal Juan Ramón Benegas Rivas obtuvo una condena de 10 años de pena privativa de libertad para Marcos Sosa, quien fue hallado culpable de los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno y homicidio doloso en grado de tentativa.

Sobre el caso, los antecedentes ya datan del 2 de julio de 2021, aproximadamente a las 10:30, en la colonia Tava Jopói, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

En esa ocasión, una comitiva fiscal y policial se constituyó en el lugar para verificar denuncias relacionadas con una ocupación irregular y mientras se realizaban tareas de recuperación de las parcelas, irrumpió un grupo de aproximadamente 40 personas, cuyos integrantes portaban palos, machetes, armas de fuego y elementos incendiarios.

“Durante el hecho, Marcos Sosa arrojó una bomba molotov contra el tractor conducido por Elías Arias Samudio, quien se vio obligado a abandonar el vehículo. Posteriormente, varios integrantes del grupo agredieron a la víctima, quien resultó gravemente herida”, sostiene la Fiscalía.

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Víctima resultó gravemente herida

Según recuenta el Ministerio, la víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de la rótula izquierda y una herida de refilón producida por arma de fuego en la cabeza, por lo que recibió atención médica de urgencia y fue sometida a una intervención quirúrgica.

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Finalmente, durante el juicio oral y público, la representación fiscal sustentó la acusación con declaraciones de la víctima y de testigos presenciales, actas de procedimiento, antecedentes administrativos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y también la documentación médica que acreditó la gravedad de las lesiones.

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