Policiales
14 de octubre de 2026 - 08:59

Loreto: mujer fue herida con machete por su pareja, que luego intentó quitarse la vida

Manchas de sangre sobre camino de tierra, rodeado de hierba verde, sin personas visibles.
Los policías encontraron manchas de sangre en el inmueble ubicado en el distrito de Loreto, sugiriendo un posible ataque violento.Gentileza

El intento de feminicidio se registró anoche en la comunidad denominada Santísima Trinidad, distrito de Loreto en el departamento de Concepción. En esta nota te contamos el caso que conmovió a la zona.

Por Aldo Rojas
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De acuerdo a informe policial de la subcomisaría 17ª ubicada en la localidad de Hugua Po’i, distrito de Loreto, los uniformados tuvieron conocimiento del caso mediante el sistema 911.

Una joven de 19 años fue herida con un machete por su pareja, un hombre de 22 años quien luego intentó quitarse la vida.

Esto dice el informe policial del caso:

“Al llegar- a la vivienda- no fueron recibidos por nadie y al verificar en los alrededores, se pudo visualizar en la parte posterior de la casa, a una persona del sexo masculino, sentada en el suelo, ensangrentada, por lo que inmediatamente fue auxiliado y trasladado hasta el Centro de Salud de Loreto”, detalla el documento.

Agrega el escrito que a metros del cuerpo se encontró un machete con rastros de sangre, que fue incautado.

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“Una vez en el centro asistencial, fueron avisados por la médica de guardia, Bruna Alfonzo, quien manifestó que minutos antes también llegó al lugar una persona de sexo femenino, identificada como María Aparecida Medina, de 19 años, con herida cortante en el cuello”, indica el informe policial.

La joven estaba siendo asistida en el servicio de urgencias y su herida no era grave, estaba conciente. Los policías le consultaron sobre cómo fue herida y mencionó que el responsable fue su pareja, Celso Toledo, de 22 años.

Celso Toledo es el mismo hombre encontrado, ensangrentado, por los agentes.

Machete de acero con mango negro, manchado de sangre, reposando sobre césped en un entorno natural.
Un machete manchado de sangre fue hallado en el césped cerca de donde estaba ensangrentado el joven sindicado de haber herido a su pareja.

Para una mejor atención, Toledo fue trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción, bajo custodia policial.

El hecho fue informado al Ministerio Público.

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