Capiatá: matan a un hombre durante un presunto intento de robo de moto

Néstor Benítez Rojas (28) falleció este jueves en un presunto homicidio ocurrido en un patio baldío del barrio Poncho Pytã, en Capiatá.

El fiscal Hugo Pérez informó que, según las primeras versiones, la víctima habría llegado a un inmueble donde existe un terreno baldío para comprar y consumir drogas.

De acuerdo con el relato del agente fiscal, en el sitio se habría producido una riña con otras personas que presuntamente intentaron robarle la motocicleta. Durante el enfrentamiento, el hombre recibió dos heridas con arma blanca que finalmente le provocaron la muerte.

“Según versiones de algunos testigos, esta persona era habitué de este lugar; es un consumidor de estupefacientes y este es lugar donde se reunían aparentemente con otras personas. Tuvieron un altercado supuestamente por el hurto de una motocicleta y como consecuencia de ello se ocasionó la riña, que finalmente provocó la muerte de esta persona”, dijo.

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Víctima sufrió heridas en la espalda y el tórax

El fiscal Pérez detalló que Benítez Rojas sufrió heridas en la espalda y en el tórax, a la altura del corazón, producidas con un arma blanca.

La causa de muerte fue un shock hipovolémico producido por arma blanca, según lo informado por el representante del Ministerio Público.

Tras el hecho, la motocicleta quedó en el sitio y fue incautada por la Policía Nacional. Aunque el presunto intento de robo del biciclo forma parte de la hipótesis investigativa, las circunstancias exactas del enfrentamiento aún deben ser esclarecidas.

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La Policía detuvo a dos hombres en el marco de la investigación del presunto homicidio. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó si ambos serían los responsables de la muerte.