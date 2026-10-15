Capturan a hombre con antecedentes tras hurto en una vivienda de Asunción

Un hombre de 40 años, identificado como Cristóbal Domínguez Morel, alias “Tano”, fue aprehendido este miércoles en el barrio Sajonia de Asunción, en prosecución de una denuncia por hurto domiciliario. El sospechoso habría ingresado a una vivienda y sustraído varios objetos, según informó la Policía Nacional.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:30, en la zona de Sebastián Gaboto y Ursicino Velazco, luego de que agentes policiales identificaran al presunto autor mediante imágenes de circuito cerrado.

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Habría aprovechado que el portón quedó abierto

El subcomisario Blas Espínola, de la Comisaría 2ª de Asunción, explicó que la denuncia fue presentada durante la mañana por la propietaria de la vivienda, una abogada de 33 años.

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el sospechoso habría aprovechado que el portón del garaje quedó parcialmente abierto para ingresar al inmueble. Las imágenes de seguridad también mostrarían que forzó algunas puertas para acceder al interior y retirar varios objetos.

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Fue localizado en la zona baja de Asunción

La aprehensión se concretó luego de que agentes de la motopatrulla divisaran al sospechoso. Con apoyo de un móvil policial, lo trasladaron hasta la dependencia de la Comisaría 2ª, donde fue identificado y puesto a disposición del Ministerio Público.

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La fiscala Raquel Vera, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Barrial N.º 3, fue comunicada del procedimiento y dispuso que el hombre permaneciera en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía.

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Tiene antecedentes por otros hechos

Según el informe policial, Domínguez Morel registra antecedentes por homicidio doloso, correspondiente a 2021, y tentativa de robo, de 2026. El subcomisario Espínola también señaló que el hombre cuenta con registros por otros hechos contra la propiedad.

El jefe policial indicó, además, que la fiscala a cargo de la causa tiene conocimiento de otras denuncias y carpetas de investigación que involucran al sospechoso.