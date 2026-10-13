Asaltaron a un motociclista y desarmaron su moto en menos de media hora en Limpio

Cuatro hombres fueron aprehendidos este lunes en Limpio, tras el robo agravado de una motocicleta a un trabajador que circulaba rumbo a su lugar de trabajo. Según la Policía, tres presuntos autores lo interceptaron, lo golpearon y se llevaron su biciclo. En menos de media hora, la motocicleta ya había sido desarmada y dos de sus ruedas fueron vendidas por G. 100.000.

El procedimiento se realizó cerca de las 11:00 del 12 de octubre, en la zona de Colonia Juan de Salazar, tras la denuncia de la víctima, identificada como Cirilo Galeano Álvarez, de 39 años. Intervinieron agentes de la Comisaría 9ª de Limpio.

Según el reporte policial, el hombre fue interceptado por tres sujetos, dos de ellos armados con machetes. Los atacantes le propinaron golpes en el pómulo izquierdo y la espalda, hasta hacerlo caer al suelo, para luego apoderarse de su motocicleta Taiga TL200, año 2023, de color negro.

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Hallaron a los sospechosos en una zona boscosa

Tras recibir la denuncia, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona y localizaron a los tres presuntos autores en un sector boscoso utilizado como basural. La víctima los habría reconocido por las características que proporcionó a los intervinientes.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron dos machetes que estaban en poder de los hermanos Roque Daniel Galeano Casco, de 21 años, alias Roque’i, y Cristhian David Galeano Casco, de 23 años. El tercer sospechoso fue identificado como Jason Jonathan Marecos Rojas, de 29 años, alias Areguá.

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De acuerdo con el informe, Marecos indicó a los policías dónde se encontraba la motocicleta. Los agentes se trasladaron hasta la vivienda de un hermano de los dos primeros aprehendidos, donde encontraron el biciclo completamente desarmado.

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Vendieron las ruedas por G. 100.000

La investigación policial señala que los tres sospechosos habrían llevado la motocicleta hasta la parte trasera de la vivienda, donde comenzaron a desarmarla. Posteriormente, trasladaron dos ruedas deportivas de color blanco hasta una gomería.

Las ruedas habrían sido vendidas por G. 100.000. Cuando los agentes llegaron al establecimiento, el propietario, identificado como Rafael Cazal, de 55 años, aparentemente ya había colocado ambas piezas en otra motocicleta. El hombre entregó voluntariamente las ruedas a los intervinientes y también quedó aprehendido, bajo sospecha de reducción.

La Policía recuperó el chasis y otras partes de la motocicleta, además de las dos ruedas. El hermano de los dos jóvenes, en cuya vivienda se encontró el biciclo, manifestó a los intervinientes que sus familiares y Marecos lo habían llevado hasta allí sin su consentimiento.

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Uno de los sospechosos tiene siete antecedentes

Según los datos policiales, Jason Jonathan Marecos Rojas registra siete antecedentes, entre ellos causas por hurto agravado, tentativa de homicidio, tentativa de hurto y resistencia. Roque Daniel Galeano Casco cuenta con tres antecedentes, mientras que Cristhian David Galeano Casco registra dos.

El informe policial también señala que los tres presuntos autores del asalto habrían salido de prisión aproximadamente un mes antes del hecho.

Los cuatro aprehendidos quedaron a disposición del Ministerio Público. El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Víctor Villaverde, de la Unidad Penal N.º 1 de Limpio, quien dispuso que permanezcan en la dependencia policial mientras avanzan las diligencias correspondientes.