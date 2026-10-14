Santaní: roban víveres del programa Hambre Cero en una escuela

Desde la dirección de la escuela Virgen de Caacupé afectada informaron que la empresa responsable de proveer los productos del programa Hambre Cero se encargó de reponer las mercaderías que fueron sustraídas.

El suceso ocurrió ayer, martes, en horas de la noche, en el interior de la Escuela Básica Nº 6621 Virgen de Caacupé, ubicada en el barrio 8 de Diciembre de Santaní. Los productos sustraídos consistían en víveres destinados al almuerzo escolar, entre ellos, un poco más de 60 kilos de carne vacuna y pollo, además de otros tipos de mercaderías.

La denuncia fue presentada en la Comisaría 8ª de Santaní para la investigación correspondiente, con el propósito de identificar a los presuntos responsables del hecho. No se descarta que los ladrones sean personas que conocen el movimiento de la institución.

Ladrones habrían aprovechado el mal tiempo, según la Policía

Los datos preliminares de la Policía Nacional señalan que, aparentemente, los malvivientes aprovecharon las inclemencias del tiempo y la nula presencia de personas en la calle en ese sector para perpetrar el robo, ingresando por el techo del local educativo.

Tras el robo, analizarán la posibilidad de contratar un guardia

La directora del turno mañana, profesora Teodora Mereles, y el director del turno tarde, profesor José Colman, señalaron que es la primera vez que ocurre un caso como este. De ahora en adelante, analizarán con la comisión de la ACE la forma de contratar al menos a un guardia privado para cuidar las pertenencias de la escuela, según mencionaron.

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La Escuela Básica Nº 6621 Virgen de Caacupé, del barrio 8 de Diciembre de Santaní, funciona con 360 alumnos, desde el prejardín hasta el sexto grado.