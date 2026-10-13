Tres detenidos tras asalto a una anciana en Capiatá

Una mujer de 71 años fue víctima de un violento asalto domiciliario durante la madrugada de este lunes en el barrio Campo Verde de Capiatá. Cuatro personas habrían ingresado a su vivienda alrededor de las 05:00, cuando se encontraba sola en su dormitorio, y la amenazaron con un cuchillo para evitar que pidiera auxilio.

El grupo se llevó dos televisores, G. 850.000 en efectivo, víveres y una tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento (BNF) correspondiente al cobro de la pensión para adultos mayores. La víctima también sufrió golpes y lesiones en el cuello, según el informe policial.

Tras varias horas de búsqueda en una zona boscosa, la Policía aprehendió a tres presuntos implicados. Un cuarto sospechoso ya fue identificado, pero continúa prófugo.

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Amenazaron a la víctima con un cuchillo

La oficial Ramona Amarilla, de la Comisaría 8ª de Capiatá, explicó que la víctima estaba tomando mate en su cama cuando los desconocidos irrumpieron en su vivienda tras violentar una puerta.

Según el relato de la mujer, una de las presuntas autoras, de sexo femenino, la amenazó en todo momento con un cuchillo de aproximadamente 50 centímetros. Además, uno de los asaltantes le tapó la boca para impedir que gritara, mientras otro la sujetó del cuello e intentó asfixiarla.

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Los intervinientes reportaron que los delincuentes se llevaron dos televisores de 32 pulgadas, además del dinero en efectivo y otros objetos. La tarjeta de débito de la víctima fue encontrada posteriormente en la vía pública.

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Persecución en una zona boscosa

La investigación avanzó mediante la revisión de imágenes de cámaras de circuito cerrado proporcionadas por vecinos y la recopilación de información en la zona. Las grabaciones permitieron identificar a varios sospechosos y reconstruir parte de sus movimientos antes y después del asalto.

De acuerdo con la oficial Amarilla, los presuntos autores fueron vistos cuando ingresaban a una zona boscosa con objetos en su poder. Los agentes realizaron un rastrillaje a pie y, tras varias horas, localizaron a los sospechosos.

La persecución se extendió por el monte y estuvo dificultada por el barro, los charcos y los arroyos crecidos a causa de las lluvias. Finalmente, los uniformados lograron aprehender a tres personas en el barrio Campo Verde, a la altura del kilómetro 27 de la ruta PY02, alrededor de las 13:20.

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Tres aprehendidos y un cuarto sospechoso identificado

Los detenidos fueron identificados como Liz Rossana Rodríguez Martínez, alias “Chinai”, de 29 años; Jesús Gabriel Morel Ferreira, alias “Gabriel Hû”, de 28 años; y Álvaro Matías Montiel Salinas, alias “Olimpero”, de 30 años.

Según el informe policial, Morel Ferreira tenía oculto entre sus prendas un quepis blanco que coincidiría con el utilizado por uno de los sospechosos en las imágenes de circuito cerrado. Los investigadores también incautaron un cuchillo de unos 50 centímetros y un teléfono celular Huawei negro.

La Policía identificó al cuarto sospechoso como Emilio David Gómez Moraga, de 28 años, quien habría escapado entre los esteros con uno de los televisores. Hasta el momento del procedimiento, permanecía prófugo.

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Recuperaron uno de los televisores

Durante el operativo, los agentes recuperaron un televisor JVC de 32 pulgadas. La tarjeta de débito de la víctima también fue localizada en la vía pública, aunque el informe policial no precisa si se recuperaron el segundo televisor, el dinero en efectivo y los víveres.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 8ª de Capiatá y quedaron a disposición del Ministerio Público. La agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1 de Capiatá, Carolina Martínez, dispuso que permanezcan en la dependencia policial, en libre comunicación.

El cuchillo, el teléfono celular y el televisor recuperado serán remitidos al Ministerio Público como parte de las evidencias del caso.