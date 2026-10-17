Policía Nacional recibe premio internacional por frenar el tráfico de animales y deforestación

La Policía Nacional fue galardonada con el Certificado de Excelencia Operativa otorgado por el programa de la Unión Europea EL PAcCTO 2.0 y la Red JAGUAR. La distinción internacional premia el papel que tuvo la institución dentro de la denominada Operación Tarántula, un despliegue policial que logró golpear con fuerza a las estructuras criminales dedicadas a la devastación de bosques y al comercio ilegal de especies silvestres.

Lea más: Insólito: dos mujeres intentaron llevarse en avión 44 huevos de guacamayo pegados al cuerpo

El reconocimiento resalta el liderazgo de nuestro país para coordinar golpes contra la delincuencia ambiental, una de las actividades ilícitas que más golpea a la biodiversidad del continente.

Mención de honor para una oficial por tarea de inteligencia

La oficial Rosalba Amelia Ramírez López, integrante del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA) de la Policía Nacional y subsecretaria ejecutiva de la Red JAGUAR, recibió una mención de honor individual. La distinción personal obedece a su destacada labor en la articulación del trabajo de campo, el procesamiento de datos de inteligencia y el análisis de información sensible que permitió el éxito de las intervenciones.

Durante los rastrillajes y allanamientos, los agentes lograron incautar un importante volumen de rollos de madera y postes extraídos ilegalmente de reservas protegidas, además de confiscar maquinarias pesadas y equipos utilizados para destruir el suelo sin ninguna autorización ambiental. En el monte, los efectivos lograron además ubicar y desmantelar varios campamentos clandestinos montados por los deforestadores.

Lea más: La Policía Nacional inició en Misiones el operativo Tarántula: sepa en qué consiste

En lo que respecta a la fauna nativa, los procedimientos permitieron rescatar de las garras del cautiverio ilegal a numerosos ejemplares, entre los que figuran monos y aves silvestres que estaban listos para ser comercializados en el mercado negro. Para concretar el rescate y posterior resguardo de los animales, la Policía operó codo a codo con técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).