Itá: detienen a hombre ebrio con un revólver y varias armas blancas

Un hombre de 49 años fue aprehendido este domingo por la tarde en el barrio Fátima de Itá, luego de que vecinos denunciaran que realizaba disparos de arma de fuego al aire y escuchaba música a alto volumen desde su vehículo. El procedimiento permitió incautar varias armas, incluyendo un revolver, del poder del sospechoso.

El detenido fue identificado como Lelio Jesús María Cáceres Doldán, quien se encontraba al mando de un automóvil Fiat Palio rojo, año 2007.

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Tenía un revólver y varias armas blancas

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:30, sobre la calle Enrique Doldán Ibieta, tras una alerta recibida a través del sistema 911 por un supuesto hecho de perturbación a la paz pública.

De acuerdo con el reporte policial, los intervinientes fueron recibidos por un vecino que denunció que el hombre efectuaba disparos al aire y amenazaba a transeúntes. Al llegar, los agentes encontraron al sospechoso solo y con las puertas del vehículo abiertas.

Durante la inspección del automóvil, los uniformados hallaron un revólver calibre 38 Special, de procedencia brasileña, además de cuatro cuchillos tipo puñal, un tenedor artesanal de 60 centímetros y una manopla de hierro. También incautaron una conservadora con dos botellas de cerveza, una de ellas vacía.

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Dio positivo al alcotest

Por disposición del fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1, Eduardo Román, el hombre fue trasladado hasta un puesto de la Patrulla Caminera para la prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,766 mg/L.

Según explicó el oficial Diosnel Leguizamón, de la Comisaría 12ª de Itá, los vecinos manifestaron que el sospechoso habría realizado varios disparos. El arma incautada tenía cartuchos sin percutir y uno servido, aunque la Policía convocó a personal de Criminalística para tomar muestras de las manos del detenido y determinar si presentaba residuos compatibles con disparos recientes.

Cuenta con antecedentes

El informe policial señala que Cáceres Doldán registra antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre y resistencia, correspondientes a 2017. También cuenta con antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre, omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito, del año 2019.

El detenido quedó en la sede policial a disposición de la unidad fiscal interviniente. El Ministerio Público dispuso además la remisión de las evidencias incautadas para continuar con la investigación.