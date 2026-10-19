Brasileño raptado en Pedro Juan Caballero es un prófugo por narcotráfico en Brasil

El ataque tipo comando que terminó en sicariato se produjo en la madrugada de hoy lunes 19 de octubre, en una casa ubicada en el barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay.

Un video del caso enseña a al menos 10 hombres vestidos con ropa táctica y armados con fusiles, quienes actuaron en dos camionetas, una de ellas Toyota Fortuner blanca.

Los criminales abrieron a la fuerza el portón basculante y entraron a la casa, de donde sacaron a Marcelo Juan Ortiz Moura, paraguayo, de 26 años, a quien se lo llevaron en ropa interior, y su mujer Carolina Benites Arce, brasileña, de 27 años, quien fue ejecutada con fusil en la vereda.

Hay un sobreviviente del ataque en Pedro Juan Caballero

En el domicilio también se encontraba Geovanne Matheus Rodrigues Martínez, brasileño, de 28 años, quien sería un secretario de Marcelo Juan Ortiz Moura, pero a quien los sicarios no lo molestaron.

Al menos hasta las 10:00 de hoy, no había novedades sobre el raptado. El cuerpo de la mujer víctima de homicidio fue entregado a sus familiares.

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Los policías brasileños de Ponta Porã fueron avisados de lo sucedido, de modo a que traten de detener a los criminales, si es que cruzaron la frontera.

Orden de captura por narcotráfico

Según datos conseguidos por la Policía Nacional (PN), compartidos ya también con el Ministerio Público (MP), el raptado Marcelo Juan Ortiz Moura tiene un documento brasileño que lo identifica como Marcelo Ruan Lázaro Ortiz, de la misma edad, 26 años.

Con esta identidad, registra una orden de recaptura por narcotráfico, es decir, es un prófugo. La causa que se tramita en la ciudad de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso del Sur.

Además, la Policía maneja la información de que la mujer asesinada, Carolina Benites Arce, aparentemente estuvo en pareja hasta hace poco con un hombre también buscado por narcotráfico en Brasil.

Si es así, podría tratarse de un ataque con tinte pasional.