Video: detienen en Ypané a un hombre por intento de homicidio

La policía nacional detuvo a Victor Manuel Vázquez Ferreira de 27 años quien está sindicado como el autor de un intento de homicidio ocurrido en el barrio Chaco’i de Ypané durante la noche del sábado. “Recibimos una denuncia referente a un hecho de intento de homicidio y herida producida por arma de fuego. En prosecución a ese hecho, entre la noche y la madrugada de ayer nos constituimos en el lugar para recabar datos y pudimos constatar que el supuesto autor sería vecino de la víctima”, relató el Subcomisario Nelson Quiñónez, de la comisaría 23 de Ypane.

Lea más: Itá: detienen a hombre ebrio con un revólver y varias armas blancas

La víctima es un joven de 24 años. Según el relato policial, la victima se encontraba en la casa de una tercera persona cuando llegó el presunto autor y le disparó. “El sujeto contaba con medidas cautelares y gozaba de libertad transitoria”, agregó Quiñonez.

La detención

Gracias a imágenes de circuito cerrado se pudo identificar al Vázquez Ferreira. La policía procedió a rodear su casa. “Una vez identificado el sospechoso y su domicilio, procedimos a montar una guardia policial en el perímetro para evitar su fuga. Asimismo, comunicamos al Ministerio Público y dimos participación al personal técnico de criminalística, investigaciones, crimen organizado y homicidios para recabar más datos”, indicó el oficial.

Lea más: Tras hurto en gomería de La Colmena, abandonan auto durante persecución en Escobar

Al percatarse del cerco policial y sin tener posibilidad de escapar, la familia del autor del disparo lo entregó voluntariamente. “Al cerciorarnos de que el mismo se encontraba en el domicilio, solicitamos una orden de detención y un allanamiento para lograr su captura y ver si podíamos incautar el arma utilizada. Antes de proceder al allanamiento, logramos la detención del supuesto autor gracias a que se entregó voluntariamente”, agregó el subcomisario.

La policía continúo que el allanamiento y gracias a eso, pudieron llegar al arma que habría utilizado el detenido. Además de la ropa que Vázquez Ferreira llevaba puesta al momento del atentado. “En el lugar hallamos el arma que presumimos se habría utilizado, así como también prendas que guardan relación con el hecho que se le atribuye a este ciudadano. Las prendas fueron encontradas dentro de la vivienda y el arma fue hallada en el patio trasero, entre los escombros”, dijo el subcomisario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: San Pedro del Paraná: hallan incinerada una camioneta hurtada anoche en Encarnación

Aún no se conocen las causas del ataque

Para la policía, la investigación ya se encuentra cerrada y tanto el detenido como las pruebas fueron remitidas al Ministerio Público. Hasta el momento, los intervinientes no determinaron las razones por las Vázquez Ferreira habría atacado a quien es su vecino.

“Hasta el momento no sabemos la raíz o la circunstancia exacta del hecho, pero sí manejamos información de que se trataría de clanes o grupos antagónicos rivales. Se podría presumir que hay un trasfondo por drogas. Nosotros ya damos por concluido el caso y ahora ya queda a cargo del Ministerio Público”, concluyó Quiñónez.