Doble crimen en PJC: Policía descarta al PCC y señala al Comando Vermelho tras allanamientos

En el marco de las intensas investigaciones por el doble homicidio registrado en la frontera, el Comisario Principal César Diarte, jefe del Departamento de Investigaciones de Pedro Juan Caballero (PJC), brindó detalles sobre los avances procedimentales, la identidad de los sospechosos aprehendidos y los antecedentes de las víctimas.

Al referirse a las aprehensiones de tres ciudadanos brasileños realizadas en un inmueble urbano y la continuidad de las intervenciones policiales en áreas rurales de Zanja Pytá, el jefe policial aclaró la filiación criminal de los sospechosos y descartó su pertenencia al Primer Comando Capital (PCC).

“Son de la facción de Comando Vermelho, no son del PCC. Son todos de Río de Janeiro. Las tres personas que fueron aprehendidas ayer, uno de ellos cuenta con varios antecedentes, también orden de detención por tráfico, tráfico de armas, crimen organizado y el otro la misma cosa. Y el tercero era un menor”, afirmó el Comisario Diarte.

Cuestionado sobre el trasfondo de las ejecuciones, el comisario detalló que la víctima masculina, identificada como Marcelo Ruan Lázaro (26), contaba con un temible historial proporcionado por las autoridades brasileñas, las cuales lo señalaban como un objetivo de alta peligrosidad.

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“Nosotros recibimos una atenta nota enviada por la Policía Civil en donde hace años la persona que falleció era investigada por ellos, en donde a él se lo denominaba ‘patrón’, era jefe de sicarios”, comentó.

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Luego añadió: “Él se encargaba de realizar los sicariatos en la frontera del país. Es autor de varios hechos y en una parte menciona una vez que, hacía el contrato de trabajo, cuando iba juntamente una vez más junto a esta persona, él mismo le ejecutaba. Muy, muy sanguinario era esa persona”.

Diarte agregó que el joven provenía de una familia ligada a la misma actividad delictiva en la frontera y que su papá, hace 20 años atrás más o menos fue ejecutado también en el departamento de Canindeyú, zona de Corpus Christi, por el también narcotraficante líder Cabral.

Existen múltiples hipótesis

Respecto al móvil del doble crimen, donde también resultó víctima la pareja sentimental de Lázaro, la Policía Nacional maneja un abanico de posibilidades que abarca desde la disputa territorial por el tráfico de armas y drogas hasta conflictos personales en el entorno del narcotráfico.

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“Estamos hilando muchas cosas, no solamente eso. La señorita que falleció tenía un marido también narcotraficante que era amigo de esta persona. Él está recluido en Brasil. Y una vez que él cayó preso allá, él ahora era su pareja sentimental. Estamos hablando de tráfico de armas, de drogas y también que es un negocio el sicariato en la frontera”, puntualizó.

Finalmente, sobre el hallazgo de documentación apócrifa a nombre de la víctima, Diarte reconoció la problemática recurrente en la zona fronteriza: “Allá en la frontera pues tener la doble nacionalidad es muy fácil. No es el único caso”, concluyó.