La Policía desmiente alerta sobre “reto de desaparecer 24 horas”

En medio de una ola de desinformación, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial para informar que el flyer informativo sobre el supuesto reto viral “desaparecer por 24 horas” es totalmente falso.

El gráfico, que llevaba el sello de la Policía Nacional y un diseño muy parecido al de los avisos oficiales, no fue elaborado ni difundido por ninguna dependencia de la fuerza pública, por lo que las autoridades salieron al paso para llevar tranquilidad a las familias paraguayas y frenar la psicosis innecesaria.

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La aclaración institucional se dio luego de que el flyer se compartiera masivamente entre padres, tutores y docentes preocupados por la seguridad de sus hijos.

El material falso alertaba sobre un supuesto desafío de redes que incitaba a los adolescentes a ausentarse de sus casas sin dejar rastro ni comunicarse con sus allegados por un día entero, sugiriendo incluso riesgos graves e intervenciones de emergencia.

Sin embargo, desde la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía confirmaron que no existe ningún reporte oficial ni denuncia formal en comisarías que ratifique la presencia de este reto en territorio nacional.

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El peligro de la desinformación masiva

Desde la cúpula policial remarcaron que hasta la fecha ninguna comisaría ni unidad especializada recibió denuncias de casos reales vinculados a este supuesto juego viral.

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Las autoridades advirtieron que la circulación de esta clase de contenidos sin chequear solo busca generar preocupación innecesaria en la ciudadanía.

La Policía instó a los ciudadanos a verificar siempre el origen de comunicados que reciben en los teléfonos y a guiarse únicamente por la información publicada en las cuentas oficiales y a través de los voceros institucionales autorizados.