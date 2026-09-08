Viral de jóvenes movilizó a la Policía: comisario relata qué ocurrió

El pasado viernes, vecinos de Mariano Roque Alonso, en la zona del barrio Concordia, alertaron a la Policía Nacional luego de que escucharan gritos desesperados de auxilio. Al final, se trató de un reto viral, organizado por una empresa en la que participaron varios colegios de la capital.

El hecho se registró alrededor de las 23:30 del pasado viernes. Ante la gravedad de los pedidos de ayuda que provenían de una vivienda de la zona, los pobladores llamaron de inmediato al sistema de emergencias.

El Comisario Principal Pedro Espínola, titular de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, explicó que al llegar al sitio los uniformados fueron recibidos por una madre de familia.

Ella aclaró que la escena formaba parte de un reto tipo safari, una competencia organizada por una empresa identificada en Instagram como “El Gran Desafío”, en la cual participan estudiantes de unos diez colegios de Asunción.

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Por su parte, una vecina que logró filmar lo ocurrido presentó la denuncia formal recién el lunes por la mañana. Ante esto, el comisario cuestionó el tiempo transcurrido: “Les avisamos que si en ese momento teníamos el video íbamos a actuar de otra forma”, lamentó.

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Cuando las patrulleras se hicieron presentes en el lugar para verificar la situación, la encargada del evento fue advertida sobre el peligro de generar falsas alarmas y movilizar recursos policiales innecesariamente.

En ese instante, los alumnos comenzaron a retirarse del establecimiento en compañía de sus padres, poniendo fin al revuelo que mantuvo en vilo a toda la vecindad.