¡Atención, padres! Policía alerta sobre el “reto de 48 horas” de adolescentes

El peligroso desafío conocido como el “reto de las 48 horas” o 48 hours challenge volvió a encender las alarmas entre padres y autoridades en Paraguay.

Aunque por el momento no se registran casos confirmados en el país a consecuencia de esta tendencia, la Policía Nacional advirtió sobre el alto riesgo al que se exponen los jóvenes al replicar esta práctica viralizada principalmente a través de TikTok y grupos de WhatsApp.

El fenómeno consiste en que los adolescentes abandonen sus hogares sin previo aviso y permanezcan incomunicados durante dos o tres días, acumulando una especie de puntaje ficticio basado en el nivel de preocupación que generan en sus familias, amigos y en los propios organismos de seguridad.

Al respecto, el oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía, expresó su profunda preocupación ante esta conducta adoptada como entretenimiento.

“Estamos bastante preocupados por este nuevo desafío, tanto para los jóvenes como para nosotros los adultos. En el caso de los jóvenes es un riesgo que están tomando como un juego”, señaló Ramón Vera.

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El oficial recordó que el origen de esta tendencia se remonta al año 2015 en Francia, donde operaba bajo otra denominación: “Los jóvenes desaparecían por 72 horas para acumular puntaje. A medida que la ciudadanía se va preocupando, a medida que la Policía va tomando intervención, a medida que la fotografía de los jóvenes se van compartiendo, se van ganando puntos ficticios”, detalló.

Riesgos reales y antecedentes en la región

Más allá de la dinámica del juego, las autoridades enfatizaron que esta práctica expone a los menores a peligros extremos.

Vera comentó que en otros países se han reportado situaciones críticas donde terceros se aprovecharon de la vulnerabilidad de los menores: “En otros países algunas personas se aprovecharon de eso, proveyendo casas a los jóvenes, para luego ser secuestrados. Ese es uno de los riesgos a los que se exponen los jóvenes al tomar esta clase de desafíos”.

En cuanto a la situación actual en Paraguay, el jefe policial dijo que hasta el momento solo se manejan rumores y comentarios dentro de comunidades digitales, sumado a antecedentes registrados durante el año pasado y el corriente en la vecina Argentina.

“Lo que vemos es que están buscando gente que se anime a realizar este desafío”, apuntó en charla con la 7.80 AM, subrayando que el objetivo principal de la institución en este momento es la prevención.

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Ante este escenario, la Policía Nacional instó a los padres a mantener una comunicación abierta y cercana con sus hijos, supervisar el contenido que consumen en internet y fomentar actividades alternativas.

Asimismo, se recordó la importancia de consultar de inmediato ante cualquier situación dudosa, especialmente si un adolescente permanece varios días fuera de su domicilio sin una justificación clara.

Para reportar casos o realizar consultas relacionadas con la búsqueda y localización de personas, la institución habilitó la línea (0986) 760-083, disponible las 24 horas del día.