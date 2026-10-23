Doble crimen en PJC: hallan incinerada segunda camioneta utilizada por sicarios

Este viernes, se reportó el hallazgo de una camioneta Toyota Fortuner, totalmente incinerada; el hallazgo se dio en la colonia Portera Ortiz, al norte de Pedro Juan Caballero, según informó el comisario Carlos León, jefe policial de la zona.

Es la segunda camioneta hallada en esas condiciones luego del doble crimen del que fueron víctimas, el supuesto narcotraficante “brasiguayo” Marcelo Ruan Ortiz Lázaro (Marcelo Juan Ortiz Moura) y su pareja Carolina Benites Arce.

El lugar en el que fue encontrado el vehículo es muy cercano a la línea fronteriza con el Brasil, según los intervinientes; hasta el momento, los investigadores no expusieron datos sobre quiénes pudieron haber quemado el rodado.

¿Es el segundo vehículo de sicarios del doble crimen?

Desde la Policía Nacional, informaron que el vehículo encontrado se trataría de la segunda camioneta utilizada por los sicarios que asesinaron al supuesto narco brasileño-paraguayo Marcelo Ruan Ortiz Lázaro o Marcelo Juan Ortiz Moura y su novia Carolina Benites Arce.

“Existe una alta probabilidad de que sea el mismo vehículo de los sicarios por sus características”, dijo el comisario Fredy Duarte, subjefe de Investigaciones de la Policía en PJC.

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El jefe policial indicó que para tener certeza de dicha teoría, agentes de Investigaciones realizan el trabajo técnico en coordinación con sus pares de la sección Homicidios y Contra el Crimen Organizado.

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El jueves último, la Policía reveló la identidad y allanó el departamento ya abandonado de uno de los sospechosos del crimen de la pareja, de nombre Eder Eligio Gómez Torres, sobre quien ya pesa una orden de detención, según confirmó el fiscal del caso Emilio Álvarez.