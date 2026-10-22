Homicidio en Yataity del Norte: encuentran una carta del presunto asesino

Agentes policiales del Departamento de Investigación de Delitos, con el acompañamiento del fiscal Cristian González, allanaron la vivienda del padre del sospechoso de un homicidio y un intento de feminicidio registrado en Colonia Guavirá, distrito de Yataity del Norte departamento de San Pedro.

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En el lugar, encontraron una carta escrita con lápiz de papel que se cree habría sido redactada por Alfredo Rodríguez Ramoa, ya que en ella se lee una recriminación contra quien sería su expareja, reclamándole por haberle “cambiado” por su primo.

🔴 CRIMEN EN YATAITY DEL NORTE: MATÓ A SU RIVAL Y DEJÓ HERIDAS A TRES MUJERES



🚨 Un violento episodio se registró en Yataity del Norte, departamento de San Pedro. Un hombre habría atacado a su pareja, a su suegra y a su cuñada, y asesinado a su primo, a quien señalaba como su… pic.twitter.com/BhusKZp3ab — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 21, 2026

Rodriguez Ramoa, de 37 años, es el principal sospechoso de haber matado a puñaladas a su primo y herir a tres mujeres en el proceso. Entre ellas, se ecnuentra su expareja, quien recibió ocho estocadas y fue trasladada al Hospital General de Coronel Oviedo.

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Los padres del sospechoso y dueños del inmueble afirmaron que él no volvió a la vivienda después de lo ocurrido. Asimismo, señalaron que se lo veía bastante triste tras la separación de su expareja. Agregaron que fue la mujer quien decidió poner fin a la relación debido a los constantes maltratos a los que era sometida y por los celos excesivos del hombre.

Además de la mujer que lucha por su vida en el centro asistencial de Coronel Oviedo, resultaron con heridas la madre de esta y su hermana (exsuegra y excuñada del supuesto autor del hecho, respectivamente), quienes se encuentran fuera de peligro.

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Alfredo Rodríguez Ramoa continúa prófugo de la justicia. Los investigadores estiman que aún podría encontrarse en la zona, ya que habría sido visto por el lugar, por lo que continúan programando nuevos allanamientos para ubicarlo.