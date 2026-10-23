Joven atacó con cuchillo y cercenó un dedo a un adolescente en Paso Yobái.

Un adolescente de 17 años sufrió una grave lesión en la mano y la pérdida de un dedo, luego de ser atacado presuntamente con un cuchillo por un joven de 24 años en una vivienda de Paso Yobái. El supuesto agresor se dio a la fuga tras el hecho.

El presunto agresor habría actuado por celos, atacó también a su expareja y permanece prófugo, según el informe policial. El presunto autor fue identificado como Elvio Chamorro, quien sería expareja de una mujer que se encontraba en la vivienda junto con la víctima.

Según el relato brindado a los intervinientes, la mujer estaba en el interior de la casa acompañada del adolescente, mientras ambos ingerían bebidas alcohólicas. En un momento dado, la hermana de la mujer, propietaria de la vivienda, escuchó pedidos de auxilio y acudió a verificar lo que ocurría.

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La mujer manifestó a los agentes que la expareja de su hermana había ingresado al inmueble y la agredió agredirla como al adolescente. Durante el incidente, el supuesto agresor habría tomado un cuchillo tipo carnicero e intentado apuñalar al joven.

En medio del ataque, el adolescente sufrió una grave lesión en la mano izquierda que le provocó la pérdida del dedo meñique, conforme al informe de la Comisaría 15ª de Paso Yobái.

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Tras la agresión, el sospechoso abandonó el lugar y huyó antes de la llegada de los agentes policiales. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre su detención.

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La víctima fue auxiliada por vecinos y trasladada inicialmente hasta el Centro de Salud de Paso Yobái. Debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivada al Hospital Regional de Villarrica.

El informe policial señala que el supuesto agresor cuenta con un antecedente por violencia familiar correspondiente al año 2026.