Las cuatro mujeres oficiales promocionadas para comisarias generales en la Policía

Las oficiales promocionadas en cargos para comisarias generales inspectores son las comisarias principales Sonia Beatriz Cáceres de Benítez, Juliana Ramírez, Juana Andressa Diarte y Cynthia Lamar Ferreira, todas ellas son egresadas en el año 1996 de la Academia de Policía, que contaba con la tercera promoción de oficiales femeninas.

La comisaria principal Sonia Beatriz Cáceres es una oficial que estuvo mucho tiempo en trabajos de orden público, en varias dependencias policiales del interior del país.

En los últimos años se desempeñó como jefa en varias comisarías y llegó a ocupar la jefatura de Prevención y Seguridad Ciudadana en la dirección de Policía del departamento de la Cordillera.

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Cáceres fue la responsable de hacer cumplir un reglamento de la municipalidad de Caacupé que prohibía la presencia de los cuidacoches en las inmediaciones de la Basílica, lo que representaba una gran molestia para todos los fieles que asistían a las misas en el Santuario.

La comisaria Sonia Cáceres fue nombrada como directora interina de la Dirección de Auditoría del Personal y el Régimen Disciplinario, cargo que tiene como objetivo auditar los procesos de admisión y ascensos en casos de alguna controversia. Igualmente, otra de las funciones de esta unidad de reciente creación es la de verificar algunos procesos polémicos en Asuntos Internos.

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Comunicación estratégica en la Policía

La comisaria Cynthia Lamar Ferreira es una oficial con un amplio conocimiento técnico sobre trabajos de investigación y procedimientos policiales, estuvo mucho tiempo en la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros.

Ahora, la comisario principal Ferreira fue nombrada como directora interna de la Dirección de Comunicación Estratégica, donde tendrá a su cargo uno de los trabajos más importantes que es la de comunicar las actividades de la institución a través del departamento de Relaciones Públicas.

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En tanto que la comisaria principal Juana Andresa Diarte tuvo una larga trayectoria en trabajos de prevención como oficial y luego como jefa de comisarías, últimamente tenía el cargo de jefa del Departamento Judiciales Femenina y ahora fue nombrada directora interina de la Dirección de Protección de la Mujer.

Mientras que la comisaria principal Juliana Ramírez fue designada como directora interina de la Dirección de Pre Grado, encargada de los cursos para ascenso de los oficiales en la Academia de Policía.

Comisarios generales femeninas

Con las cuatro comisarios principales de la promoción 1996 que ahora están en forma interina, sumarán a once el número de comisarios generales femeninas que integran la cúpula de la Policía Nacional, ya que actualmente están ocupando cargos de directoras seis, dos de la promoción 1994 y cuatro de la promoción 1995 y una médica que fue incorporada y que ocupa la dirección del Hospital de Policía Rigoberto Caballero.

De la promoción 1994 son las comisarias generales inspectores María Vicenta Bejarano Espinoza, quien ocupa el cargo de directora de la Dirección General de Asuntos Internos, María Rossana Chávez Leal, es la directora de la Dirección General de Investigación Criminal. Es la primera mujer que ocupa dicho cargo en todo el historial de la institución.

Mientras que de la promoción 1995 ocupan las comisarias generales inspectoras María Antonia Zamphiropolos, quien es la directora de la Dirección de Postgrado; Elizabeth Rossana Amarilla Salinas, directora de la Dirección de Producción de Información; María Agustina Achucarro de Fernández, directora de la Dirección de Policía del departamento de Ñeembucú y Zunilda Ramona Escobar Oviedo, ocupa el cargo de directora de Policía del departamento de Alto Paraguay.

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En tanto que la médica Luz María Céspedes Ramírez incorporada a la institución ahora va a ostentar el rango de comisaria general inspector como directora interina del Hospital de Policía Rigoberto Caballero.

Actualmente la cúpula de la policía está integrada por 56 comisarios generales, el comisario general Comandante, el comisario general director, que ocupa la Subcomandancia, nueve comisarios generales directores y 45 comisarios generales inspectores.