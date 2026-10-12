Por primera vez, una mujer dirigirá el área de investigaciones de la Policía Nacional

El comandante de la Policía Nacional (PN), comisario general comandante César Roberto Silguero Lobos, de la promoción 1992, y el subcomandante de la institución, comisario general director Feliciano Martínez Peña, de la promoción 1993, designaron entre el viernes, sábado y domingo últimos a los nuevos integrantes de su cúpula.

Resulta que por el cumplimiento de los años de servicio requeridos, tuvieron que pasar a retiro los directores generales, directores y jefes de departamento que no ascendieron al grado superior inmediato.

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En ese sentido, el nuevo director general de Prevención y Seguridad, es decir, el tercero al mando en la Policía, es el comisario general inspector Juan Ramón Agüero Ríos, de la promoción 1994, responsable directo de la preservación del orden público y de la seguridad interna en todo el país.

Este maneja todas las direcciones de Policía departamentales, es decir, cada comisaría de nuestro país, así como agrupaciones de Operaciones Tácticas y el Grupo Lince. El comisario Agüero tiene a su cargo una dotación de aproximadamente 26.200 efectivos.

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Por otro lado, es la primera vez que una mujer se posiciona como número cuatro de la institución al ser designada directora general de Investigación Criminal.

Se trata de la comisario general inspector María Rossana Chávez Leal, también de la promoción 1994, quien desde ahora es la responsable del éxito o del fracaso de la política represiva de delitos a través de las unidades técnicas especializadas.

La comisario Chávez es la nueva supervisora de áreas como Investigaciones, Homicidios, Antinarcóticos, Antisecuestro, Automotores, Crimen Organizado, Delitos Económicos, Interpol, Identificaciones, Criminalística y otras. Esta dirección general tiene un plantel de casi 3.500 efectivos.

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Otros comisarios generales inspectores de la promoción 1994 designados como directores generales son Osval Lesme Mendoza, de Inteligencia Policial; José Félix Vega, de Justicia Policial; Arsenio Benito Cuevas, de Instituto Superior de Educación Policial; María Vicenta Bejarano Mendoza, de Asuntos Internos; Carlos Bartolomé Acosta Amarilla, de Talento Humano; José Concepción Vera Gamarra, de Administración y Finanzas; David Mariano Torales González, de Sanidad Policial.

Direcciones departamentales

Por otro lado, hubo movidas entre los directores de Policía en prácticamente todos los departamentos del país.

El comisario general inspector Mariano Echeverría Acosta (promoción 1995) sigue como director de Policía de Concepción. El comisario principal Nicolás Darío Cardozo López (promoción 1996) fue promovido en San Pedro. El comisario general inspector Luis Atilio Justiniano Barrios (promoción 1995) sigue en Cordillera. El comisario principal Sergio Daniel Sosa López (promoción 1996) fue promocionado en Guairá. El comisario general inspector José María Martínez Alcaraz (promoción 1995) fue nombrado en Caaguazú.

El comisario general inspector Reinaldo Delgado Arce (promoción 1995) fue nombrado en Caazapá. Este es esposo de la directora general Rossana Chávez. El comisario general inspector Hilario Godoy Mantefli (promoción 1995) sigue en Itapúa. La comisario general inspector Zunilda Ramona Escobar Oviedo (promoción 1995) fue designada Misiones. El comisario general inspector Juan Carlos Valdez Ojeda (promoción 1995) vuelve a Paraguarí. El comisario general inspector Hugo Humberto Díaz Alcaraz (promoción 1995) va a Policía de Alto Paraná.

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El comisario general inspector Wilfrido Meza Román (promoción 1995) es ahora director de Policía de Central. La comisario general inspector María Agustina Achucarro de Fernández (promoción 1995) fue designada en Ñeembucú. El comisario general inspector Néstor Ramón Agüero Fernández (promoción 1995) fue nombrado en Amambay. El comisario general inspector Rafael Candia Martínez (promoción 1995) fue nombrado en Canindeyú.

El comisario principal Miguel Ángel Moreno Ledezma (promoción 1996) fue promocionado como director de Policía de Presidente Hayes. El comisario general inspector Julián Galeano Duarte (promoción 1995) sigue en Boquerón. El comisario general inspector Bruno Sócrates Monges Gómez (promoción 1995) va a Alto Paraguay. El comisario general inspector Francisco Rubén Ávalos Barrios (promoción 1995) sigue en Asunción. El comisario general inspector Enrique Martínez Sugasti (promoción 1995) fue nombrado en Operaciones Tácticas. El comisario general inspector Gustavo Ramón Ruiz Díaz Noguera (promoción 1995) sigue en el Grupo Lince. El comisario principal José Gaspar Santacruz Santacruz (promoción 1996) fue promovido en el Centro de Seguridad y Emergencias (911).

Direcciones especializadas

Las nuevas designaciones en la Policía se extendieron a otras direcciones especializadas.

Por ejemplo, el comisario general inspector Édgar Rolando Benítez González (promoción 1995) fue designado director Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros. El comisario general inspector Javier Orlando Flores Gamarra (promoción 1995) sigue en Investigación de Hechos Punibles. El comisario general inspector Juan Alejandrino Pereira Aguilar (promoción 1995) fue nombrado en Científica y Técnica. La comisario general inspector Elizabeth Rossana Amarilla Salinas (promoción 1995) fue designada en Producción de Información.

El comisario principal Néstor Ramón Cáceres González (promoción 1996) fue promovido en Contra secuestro y Terrorismo. El comisario principal Luis Gustavo López Velázquez (promoción 1996) fue ascendido en Crimen Organizado. El comisario principal Flaminio Quinteros Torres (promoción 1996) fue promovido en Desarmaderos de Automotores.

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La nueva cúpula policial, es decir, el cuadro de comisarios generales, se completa con los comisarios generales inspectores Hugo Antonio Ocampos Flores, María Antonia Zamphirópolos y Félix Erico Santacruz Hermosa, de la promoción 1995

La nómina continúa con los comisarios principales de la promoción 1996 Manuel Alexander Irrazábal Díaz, Édgar Ramón Cardozo Otazú, Alcides Duarte Arzamendia, Juliana Ramírez Chaparro, Juana Andresa Diarte Villalba, Cyntia Lamar Ferreira Villagra, Arnaldo Ariel Irala Bareiro, Marcial Torres Ruiz Díaz, Cristino Ramón Ayala Acuña, Francisco Rubén Escobar Franco, Sergio Daniel Insfrán Martínez, Herminio Eduardo Alderete, Ricardo César Alonzo Meza y Luz María Céspedes Ramírez.