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29 de agosto de 2026 a la - 14:28

Día del Agente de Policía: de la profesionalización a la improvisación, la reculada de Santi Peña

Santiago Peña en podio con expresión tranquila durante la ceremonia, rodeado de oficiales en uniforme y un arreglo floral.
Santiago Peña y Enrique Riera participan en la ceremonia de entrega de bastón de mando al comisario César Silguero.Presidencia de la República

El aumento de agentes en la Policía Nacional, como plan para mejorar la seguridad pública, fue uno de los principales objetivos de Santiago Peña al inicio de su gestión, en agosto de 2023. Sin embargo, en menos de tres años el mandatario reculó en esta decisión y, posteriormente, tuvo una “re-reculada”, evidenciando improvisación en su proyecto de gobierno.

Por ABC Color

Santiago Peña Palacios asumió como presidente de la República el 15 de agosto de 2023, cuando la Policía Nacional tenía 28.000 agentes activos, de los cuales 22.000 efectivos estaban asignados a labores operativas de prevención; y los restantes 6.000 realizaban tareas administrativas, de investigación, inteligencia, y servicios de sanidad.

Ese año ingresaron alrededor de 1.000 nuevos agentes a la institución, como históricamente venía ocurriendo; frente a promedio de 700 a 800 efectivos que las filas policiales sufría como baja, a causa del retiro de los uniformados.

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Al iniciar su gestión al frente del Gobierno Nacional, el presidente Santiago Peña proyectó incorporar un total de 25.000 nuevos agentes a lo largo de su mandato (2023- 2028), mediante la incorporación de 5.000 nuevos policías por año, a fin de combatir los altos índices de criminalidad en el país. Ahí fue el punto de partida de los conocidos como “policías exprés”.

Egresan los 5.000 policías exprés de Santiago Peña, este 12 de diciembre. Recibieron apenas un año de formación profesional y saldrán a las calles para ejercer.
Los primeros 5.000 policías exprés egresaron el 12 de diciembre de 2024, tras apenas un año de formación.

El 19 de diciembre de 2024 egresó primera promoción de “policías exprés”, con 5.000 suboficiales que solo tuvieron un año de formación profesional. La segunda promoción egresó el 18 de diciembre de 2025, sumado 4.961 nuevos suboficiales a la Policía Nacional. Para el presente año se prevé una cifra similar de agentes egresados; sin embargo la camada del 2027 ya no será la misma.

“Policías exprés” debían ser la solución a la inseguridad

Al inicio del actual gobierno los “policías exprés” fueron una especie de solución que encontraron el presidente Santiago Peña y el ministro del Interior Enrique Riera para tratar de paliar el déficit en cuanto a cantidad de agentes en Paraguay.

Esta política de gobierno consistió en acortar el proceso de formación de los suboficiales, que hasta el gobierno anterior egresaban tras dos años lectivos, pero que desde que asumió el actual presidente ya salían a las calles tras solo medio año de instrucciones.

Unos 5 mil cadetes de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional egresaron esta tarde en un multitudinario acto con el grado de suboficial ayudante.
La segunda camada de policías exprés, integrada por cerca de 5 mil cadetes de la Escuela de Suboficiales, egresó el 18 de diciembre de 2025.

Además, la cantidad de suboficiales incorporados cada fin de año creció de 1.000 a 5.000, con lo que en teoría también se vería beneficiada la seguridad interna, aumentando la cantidad de efectivos en las calles.

Puntualmente, el gobierno fijó como meta elevar la cantidad de policías por puesto en puntos críticos de Asunción, Central y del interior del país, además de dotar a la institución de una capacidad operativa inédita frente al déficit histórico de personal de seguridad.

Reculada por críticas contra “policías exprés”

Teniendo en cuenta que la promoción 2026 de “policías exprés” ya está en plena etapa de adiestramiento, el Gobierno decidió hacer egresar a esta remesa este fin de año, con lo que entonces ya habrá 15.000 nuevos suboficiales en este periodo presidencial.

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Sin embargo, como ya lo habíamos señalado, el 26 de mayo pasado el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que informaron que para el año 2027 “no se prevé la realización del proceso de admisión de postulantes al Colegio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo Saravia, debido a limitaciones presupuestarias y de infraestructura”.

El comunicado sobre la suspensión de la admisión de postulantes para el Colegio de Policía.
El comunicado sobre la suspensión de la admisión de postulantes para el Colegio de Policía.

Aparentemente la reculada del gobierno de Santiago Peña se dio debido a los cuestionamientos a la endeble formación que reciben los “policías exprés”.

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Dicha comunicación provocó una avalancha de críticas, principalmente de padres y jóvenes que ya estaban haciendo los cursillos o preparándose para postularse para el Colegio de Policía, en el próximo año.

“Re-reculada” del gobierno de Santi Peña

La comunicación del gobierno, sobre el fin de las promociones de “policías exprés”, provocó una avalancha de críticas, principalmente de padres y jóvenes que ya estaban haciendo los cursillos o preparándose para postularse para el Colegio de Policía.

Parte del grupo de casi 5.000 policías exprés que egresó en diciembre de 2025.
Parte del grupo de casi 5.000 policías exprés que egresó en diciembre de 2025.

El 15 de junio se concretó la nueva reculada del presidente Santiago Peña, ya que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitieron un comunicado informando que, al final, sí habilitarán el próximo año al menos 1.000 cupos para el Colegio de Policía, tres semanas después de anunciar que hasta el término de este periodo presidencial ya no se iban a admitir postulantes para el curso de “policías exprés”.

El comunicado del Gobierno sobre la habilitación de 1.000 cupos para el Colegio de Policía en 2027.
El comunicado del Gobierno sobre la habilitación de 1.000 cupos para el Colegio de Policía en 2027.

El comunicado emitido resalta la nueva decisión era “resultado de la mesa de diálogo instalada con padres, postulantes e interesados, y de gestiones realizadas por el Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional, el Viceministro de Seguridad Interna y el Viceministerio de Asuntos Políticos.”

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Este cambio en la política del gobierno abrió el debate sobre la planificación a largo plazo de las políticas de seguridad y la capacidad real del Estado para equilibrar la cantidad de agentes en las calles con la inversión en infraestructura institucional.

Actualmente, la Policía Nacional tiene una fuerza efectiva total de 37.757 uniformados, clasificada en 4.931 oficiales, 31.521 suboficiales y 1.305 funcionarios. Con los 5.000 nuevos efectivos que egresarán este año, la cifra superará los 42.000 agentes.