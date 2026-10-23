Recuperan arpa robada, valuada en más de G. 100 millones

El Ministerio Público informó este viernes que se logró la recuperación de un arpa paraguaya de alto valor que fue robada en julio de este año a un artista del departamento de Itapúa.

El instrumento musical, valuado en más de 100 millones de guaraníes, fue recuperado en un procedimiento encabezado por la Fiscalía de San Pedro del Paraná, que tuvo lugar en el barrio Pacú Cuá de la ciudad de Encarnación.

Según informó el Ministerio Público, el arpa fue robada en julio.

Así llegaron al arpa robada

Su hallazgo y recuperación fue posible debido a que investigadores detectaron en la red social Facebook una fotografía en la que se veía un instrumento con características similares al arpa robada.

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Tras la localización e incautación del arpa, los intervinientes constataron que, efectivamente, se trataba del instrumento hurtado, que tenía características únicas de elaboración artesanal y un sello distintivo de su propietario.