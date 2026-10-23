Video: Tres hermanos, supuestos tortoleros, detenidos tras persecución y choque en Villa Morra

En horas de la noche del jueves, tres hermanos señalados como supuestos ‘tortoleros’ fueron detenidos en el barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción por agentes de la Policía Nacional, luego de una persecución que culminó con un choque vehicular.

Según comentó a ABC Color el comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 6 de Asunción, alrededor de las 23:00 de ayer, un motociclista patrullero de su dependencia policial divisó una camioneta Kia blanca que fue “identificada como sospechosa de hechos anteriores” de hurto agravado.

El patrullero siguió al vehículo sospechoso y solicitó apoyo. Al llegar otra patrullera policial, los ocupantes del Kia aparentemente se percataron de que estaban siendo seguidos e intentaron huir, circulando de contramano por varias calles, según dijo el comisario Franco.

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La persecución terminó cuando la camioneta sospechosa chocó con un vehículo de la marca Volvo en la intersección de las calles MacArthur y J. Eulogio Estigarribia.

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Tres hermanos detenidos

Fueron reducidos y aprehendidos los tres ocupantes del Kia: los hermanos Andrés, Abel y Hugo David Jacobo Platón. Los dos últimos tienen antecedentes por hurto agravado y producción de documentos no auténticos, entre otros.

El comisario Franco afirmó que los agentes intervinientes hallaron en poder de los detenidos “elementos provenientes de un delito cometido dentro de la jurisdicción”.

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Según expuso el jefe policial, la sospecha es que los detenidos “recorrían lugares donde había estacionados vehículos, rompían las ventanillas o usaban inhibidores para obstruir el bloqueo”.