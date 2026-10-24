Interceptan camión con barriles de aparente precursor de cocaína en Ruta Transchaco

En la mañana de este sábado, un operativo de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la ciudad de Mariano Roque Alonso resultó en la incautación de decenas de barriles de una aparente sustancia utilizada en la elaboración de cocaína, y en la detención de tres personas.

Las autoridades interceptaron sobre la Ruta Transchaco -a la altura de su intersección con la calle Capitán Hermosilla– un tractocamión que transportaba unos 50 barriles –con capacidad para 200 litros cada uno– de aparente acetato de etilo, una sustancia química utilizada como elemento precursor en el procesamiento de cocaína.

También fue interceptada una camioneta Volkswagen que aparentemente escoltaba al tractocamión.

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Los intervinientes estiman que el acetato de etilo tiene un valor de 86 dólares por litro, por lo que el valor total de la carga incautada hoy en Mariano Roque Alonso podría ascender a hasta 860.000 dólares.

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La Policía y la Fiscalía creen que la carga de supuesto acetato de etilo iba a ser llevada a Bolivia.

Tres detenidos

En el operativo fueron detenidas tres personas: el conductor del tractocamión, identificado como Francisco Javier Varela; y las dos personas que viajaban en la supuesta camioneta escolta, Juan Clemente Granje y José Félix Cabral.

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