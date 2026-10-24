Policiales
24 de octubre de 2026 - 12:02

Interceptan camión con barriles de aparente precursor de cocaína en Ruta Transchaco

Camión rojo Scania detenido, con una persona de pie a su izquierda, en un entorno soleado y urbano.
El camión interceptado transportaba decenas de barriles de supuesto acetato de etilo.Pablo Otazú

Un camión que transportaba 50 barriles de una supuesta sustancia precursora para el procesamiento de cocaína fue interceptado hoy por la Policía Nacional y la Fiscalía sobre la Ruta Transchaco, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Tres personas fueron detenidas en el operativo. Se cree que la carga iba a ser transportada a Bolivia.

Por ABC Color
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En la mañana de este sábado, un operativo de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la ciudad de Mariano Roque Alonso resultó en la incautación de decenas de barriles de una aparente sustancia utilizada en la elaboración de cocaína, y en la detención de tres personas.

Las autoridades interceptaron sobre la Ruta Transchaco -a la altura de su intersección con la calle Capitán Hermosilla– un tractocamión que transportaba unos 50 barriles –con capacidad para 200 litros cada uno– de aparente acetato de etilo, una sustancia química utilizada como elemento precursor en el procesamiento de cocaína.

También fue interceptada una camioneta Volkswagen que aparentemente escoltaba al tractocamión.

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Los intervinientes estiman que el acetato de etilo tiene un valor de 86 dólares por litro, por lo que el valor total de la carga incautada hoy en Mariano Roque Alonso podría ascender a hasta 860.000 dólares.

Camioneta plateada y camión rojo estacionados en un área de carga, sin personas visibles en el entorno urbano.
Se cree que el camión se dirigía a Bolivia.

La Policía y la Fiscalía creen que la carga de supuesto acetato de etilo iba a ser llevada a Bolivia.

Tres detenidos

Un vehículo SUV negro estacionado en un área comercial, con comercios visibles en el fondo y un camión de carga.
Una camioneta Volkswagen supuestamente escoltaba al camión.

En el operativo fueron detenidas tres personas: el conductor del tractocamión, identificado como Francisco Javier Varela; y las dos personas que viajaban en la supuesta camioneta escolta, Juan Clemente Granje y José Félix Cabral.

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