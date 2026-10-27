Requisa en la cárcel de Emboscada tras fuga de peligrosos reos

En la mañana de este lunes, agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público ingresaron a la cárcel de máxima seguridad ‘Martín Mendoza’ de la ciudad de Emboscada para realizar una requisa general de todos los módulos de la prisión.

Esta requisa se produce un par de días después de que dos personas privadas de su libertad que estaban recluidas en ese centro de detención lograran fugarse en horas de la madrugada del pasado sábado.

Los prisioneros fugados son Ever Alejandro Ozuna, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado también como presunto sicario, quien operaba en la zona de Capitán Bado, Amambay; y Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico.

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Ambos habrían logrado salir de su celda cortando los barrotes de la ventana y utilizaron cuerdas creadas con sábanas y frazadas para descender dos muros y escapar del perímetro de la prisión. Ambos continúan prófugos.

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Cuatro guardias detenidos

Cuatro funcionarios penitenciarios de la prisión fueron detenidos bajo sospecha de complicidad con la fuga, ante indicios de que estos relajaron los controles perimetrales en torno al momento de la fuga. Además, el director de la cárcel, Pablo Abel González, fue separado de su cargo por el Ministerio de Justicia.

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La intervención de la cárcel de Emboscada que se produce hoy es ejecutada por agentes del departamento de Crimen Organizado de la Policía, con apoyo de elementos de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales y el Grupo Especial de Operaciones, entre otras dependencias policiales.