Curiosos datos sobre la fuga de presos: “Es difícil que se haya dado sin complicidad”, dice fiscala

El Ministerio Público avanzó en las investigaciones tras la fuga de dos personas privadas de libertad del Centro Penitenciario Martín Mendoza, procedimiento que derivó en la detención de cuatro agentes penitenciarios.

La fiscala del caso, Fabiola Sosa, confirmó la detección de múltiples irregularidades operativas y organizativas ocurridas antes, durante y después del escape, lo que refuerza la hipótesis de una complicidad interna.

Las primeras aprehensiones ocurrieron tras el análisis del circuito cerrado de la penitenciaría, donde se observó la salida no autorizada de un funcionario con bultos sospechosos en pleno procedimiento posterior al reporte del hecho.

“Inicialmente dos, porque cuando ingresamos a la penitenciaría y verificamos las cámaras, encontramos que por una zona no habilitada para eso, un funcionario salió con un bolsón bastante pesado. Sale por esta zona sin haber sido revisado. Le dimos un seguimiento de este bolsón, logramos obtener y encontramos que contenían aparatos celulares”, explicó la fiscala Fabiola Sosa.

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Posteriormente, la representación fiscal ordenó la detención de otros dos custodios, entre ellos el encargado del sector por donde se produjo la evasión.

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“Posteriormente detuvimos a dos personas más, que eran el jefe de seguridad de ese momento de ese módulo de donde se dio el escape y el otro guardia de seguridad que hacía también el acompañamiento en ese momento”, detalló.

Anomalías en guardias y seguridad perimetral

Entre los elementos más relevantes de la pesquisa se destacan las modificaciones repentinas en la nómina de guardias asignados al sector afectado, que alberga a internos de cuidado. “Coincidentemente todas fueron designadas ese día. No eran los funcionarios habituales que estaban en ese módulo y ese día fueron designados”.

“Vemos que en el módulo siete, donde se dio esta fuga, había dos guardias asignados para ese momento y creemos o entendemos que es poco para el historial que tienen estas personas privadas de libertad”, señaló la representante del Ministerio Público.

A esto se sumó la ausencia de vigilancia en puntos clave del perímetro exterior por donde los reclusos lograron trepar las murallas, argumento que fue desmentido al constatar las filmaciones del recinto.

“Hubo un cúmulo de situaciones que finalmente habrían habilitado a la fuga de estas dos personas. Inclusive vimos que no se hizo el control perimetral, no había guardia de seguridad fuera del lado de las ventanas, supuestamente porque llovía mucho”, apuntó la fiscala.

“Sin embargo, ustedes ven en el circuito cerrado en las filmaciones que no se observa que haya una lluvia importante que impida que una persona pueda verificar esa zona. Aparentemente esa garita no tenía tampoco guardia de seguridad”, puntualizó.

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Al ser consultada sobre la viabilidad de una fuga de tal envergadura sin apoyo de personal de la cárcel, la fiscala sostuvo que la complejidad del recinto hace altamente probable la participación de terceros.

Respecto a la situación procesal de los cuatro detenidos, la Fiscalía analiza imputaciones por varios hechos punibles.

“Estamos hablando de la liberación de presos. Si estamos hablando de que le daban dispositivos celulares, podemos hablar de frustración, incluso de cohecho, o sea, son un montón de tipos penales que a raíz de nuestra investigación vamos a ir encuadrando y subsumiendo para ver exactamente qué conducta ellos cometieron y si hay otras personas”, concluyó.