Colegio Presidente Franco suspende clases presenciales hoy ante amenazas

En un contexto de escalada de agresiones entre estudiantes de distintas instituciones educativas en Asunción, este miércoles fueron suspendidas las clases presenciales en el colegio público Presidente Franco del microcentro capitalino debido a amenazas que fueron lanzadas por redes sociales.

Los alumnos del colegio Presidente Franco darán hoy clases de forma ‘virtual’, una medida preventiva adoptada luego de que en grupos de padres y alumnos se difundieran supuestos mensajes amenazantes emitidos en redes sociales, que hablan de potenciales ataques armados contra alumnos de la institución.

Algunos de los mensajes revelados insinúan ataques con “bomba molotov” o un “tiroteo”.

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En conversación con ABC Color este miércoles, el comisario Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 3 de Asunción - en cuya jurisdicción se encuentra el colegio Presidente Franco - dijo que la Policía ha desplegado una cobertura reforzada en torno a la institución, según los protocolos establecidos para situaciones como la que han denunciado los padres.

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Si bien las clases hoy serán a distancia, el jefe policial afirmó que los uniformados darán garantías de seguridad a los alumnos, padres y docentes.

En paralelo, el comisario dijo que investigadores están trabajando en identificar a las personas que emitieron las supuestas amenazas.

Violencia entre alumnos

En los últimos días se registraron incidentes entre alumnos de distintas instituciones educativas de Asunción como el Colegio Nacional de la Capital (CNC), el Presidente Franco y los colegios Ysati y Stella Maris.

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El pasado lunes, ocho estudiantes fueron detenidos por lanzar piedras contra la sede del CNC.