ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Policiales
28 de octubre de 2026 - 07:16

Colegio Presidente Franco suspende clases presenciales hoy ante amenazas

Fachada del Colegio Presidente Franco, en el microcentro de Asunción.
Fachada del Colegio Presidente Franco, en el microcentro de Asunción.Gustavo Machado

Mensajes amenazantes en redes sociales llevaron a la suspensión de las clases presenciales hoy en el Colegio Presidente Franco de Asunción. Padres y alumnos denunciaron supuestas amenazas de ataques, en medio de una escalada de hechos de violencia entre estudiantes de distintas instituciones educativas de la capital.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un contexto de escalada de agresiones entre estudiantes de distintas instituciones educativas en Asunción, este miércoles fueron suspendidas las clases presenciales en el colegio público Presidente Franco del microcentro capitalino debido a amenazas que fueron lanzadas por redes sociales.

Los alumnos del colegio Presidente Franco darán hoy clases de forma ‘virtual’, una medida preventiva adoptada luego de que en grupos de padres y alumnos se difundieran supuestos mensajes amenazantes emitidos en redes sociales, que hablan de potenciales ataques armados contra alumnos de la institución.

Algunos de los mensajes revelados insinúan ataques con “bomba molotov” o un “tiroteo”.

amenazas colegio Presidente Franco
Uno de los supuestos mensajes amenazantes.

Lea más: Peleas en colegios y alumnos detenidos: ¿qué pasó en el CNC y qué hará el MEC?

En conversación con ABC Color este miércoles, el comisario Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 3 de Asunción - en cuya jurisdicción se encuentra el colegio Presidente Franco - dijo que la Policía ha desplegado una cobertura reforzada en torno a la institución, según los protocolos establecidos para situaciones como la que han denunciado los padres.

amenazas colegio Presidente Franco

Si bien las clases hoy serán a distancia, el jefe policial afirmó que los uniformados darán garantías de seguridad a los alumnos, padres y docentes.

amenazas colegio Presidente Franco

En paralelo, el comisario dijo que investigadores están trabajando en identificar a las personas que emitieron las supuestas amenazas.

Violencia entre alumnos

En los últimos días se registraron incidentes entre alumnos de distintas instituciones educativas de Asunción como el Colegio Nacional de la Capital (CNC), el Presidente Franco y los colegios Ysati y Stella Maris.

Lea más: Ocho adolescentes detenidos: investigan conflicto entre alumnos de colegios de Asunción

El pasado lunes, ocho estudiantes fueron detenidos por lanzar piedras contra la sede del CNC.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
04
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar