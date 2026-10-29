Desmantelan laboratorio clandestino de drogas e incautan marihuana premium en Amambay

Una comitiva fiscal-policial encabezada por la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, allanó un inmueble ubicado en el distrito de Karapaí, Departamento de Amambay.

La operación permitió requisar una importante variedad de estupefacientes premium, como marihuana tipo ICE, hachís marroquí y DRY. En total, se trata de 4 kilos y 760 gramos, además de 330 kilos de marihuana picada, según informaron los intervinientes.

Asimismo, se procedió a la destrucción de 35 garrafas de gas butano, 2 tubos cilindros, 5 recipientes con residuos utilizados para el procesamiento de sustancias, una balanza digital y una zaranda, según un informe de la Dirección de Inteligencia policial, cuyos agentes hicieron el trabajo junto a sus pares antidrogas de Capitán Bado.

¿Cuál sería la pérdida para los narcotraficantes?

Según estiman los antidrogas responsables, la operación efectuada en la ciudad de Karapaí, significaría un lucro cesante de unos G. 350 millones. Además de la droga y otros elementos de logística destruidos, los intervinientes informaron que se incautó un automóvil y una motocicleta.