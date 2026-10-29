Policía aprehende a dos sospechosos tras hurto en una escuela de Ypané

El procedimiento policial se concretó el jueves luego de que la encargada de la institución se percatara del faltante en la cantina escolar durante la tarde. Los sospechosos ingresaron a las instalaciones en horas de la madrugada tras destechar parte de la estructura.

El subcomisario Héctor Miranda confirmó que “tuvimos la aprehensión de las dos personas que ingresaron a la escuela Ezequiel Ramírez en horas de la madrugada, presumiblemente”.

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Los autores del hecho rompieron las tejas para acceder al sector de la cantina escolar, que funciona bajo la modalidad tercerizada. Posteriormente intentaron forzar el acceso a la oficina administrativa del centro educativo, pero la resistencia de la puerta metálica evitó que concretaran ese objetivo.

Colaboración vecinal en la aprehensión de los sujetos

La rápida identificación de los presuntos autores fue posible mediante la colaboración de los vecinos y de las comisiones vecinales organizadas en la zona. El oficial indicó que “Fue con ayuda de los vecinos. Tenemos un trabajo bastante cercano con ellos”, expresó.

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Durante la detención, los sujetos implicados intentaron culparse mutuamente y uno de ellos opuso resistencia a la autoridad, lo que obligó a emplear la fuerza pública para su reducción.

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Disposición del Ministerio Público

Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Alberto Dávalos Melgarejo, de 20 años, y Alan Darío González González, de 21 años, ambos domiciliados en el mismo asentamiento donde se ubica la institución educativa afectada.

El subcomisario detalló que “no tenían nada en su pode. Estas personas no tienen ningún tipo de antecedente, pero son adictos, adictos de la zona”.

El caso quedó a cargo de la agente fiscal de la unidad penal N.º 2 de J. Augusto Saldívar, Rosanna Martínez, quien dispuso que los dos jóvenes permanezcan recluidos a disposición del ministerio público.