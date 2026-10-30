Proclaman a los intendentes y concejales electos de los 22 distritos de San Pedro

La ceremonia tuvo un significado especial, ya que por primera vez el Tribunal Electoral de San Pedro realizó de manera independiente el juzgamiento de las actas electorales y la proclamación de las autoridades electas, una tarea que anteriormente estaba a cargo del Tribunal Electoral de Caaguazú.

La presidenta del Tribunal Electoral, Laura Villalba, acompañada por los miembros Audilio Vázquez y Luis Centurión, encabezó el acto de proclamación. Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el comportamiento cívico registrado durante el proceso electoral en el departamento y calificaron la jornada como una verdadera fiesta de la democracia.

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Un acto multitudinario

La ceremonia contó con una importante concurrencia de autoridades, dirigentes políticos, familiares y acompañantes de los candidatos electos. La capacidad del salón auditorio quedó sobrepasada y varias personas no pudieron ingresar, por lo que siguieron el desarrollo del acto desde el exterior del edificio.

El momento artístico estuvo a cargo de la Orquesta de la Policía Nacional, que acompañó la ceremonia con una presentación musical especialmente preparada para la ocasión.

Presencia de legisladores y ausencias políticas

Entre las autoridades presentes estuvieron los cinco diputados del departamento de San Pedro y el senador nacional José “Pakova” Ledezma, además de representantes de distintos sectores políticos e institucionales.

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Sin embargo, llamó la atención la ausencia del gobernador de San Pedro y del ministro de Agricultura y Ganadería, ambos referentes del oficialismo departamental, en un escenario político marcado por disputas internas por el liderazgo.

Con la proclamación oficial, las autoridades electorales culminaron el proceso de juzgamiento de las actas y dieron formalidad a los resultados de las elecciones municipales, habilitando a los intendentes y concejales electos para asumir sus respectivos cargos conforme al calendario institucional.