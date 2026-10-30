Recuperan mercaderías robadas y valuadas en US$ 700.000, de un aguantadero de Itauguá

En la mañana del lunes 19 de octubre pasado, los responsables de la empresa Nipponflex Internacional, dedicada al desarrollo de productos para el bienestar de las personas, descubrieron el robo de una enorme cantidad de mercaderías que estaba guardada en un depósito ubicado en la avenida Santa Teresa, entre la avenida Madame Elise Lynch y Teniente Héctor Vera, del Barrio Ykua Sati de Asunción.

Aparentemente el millonario golpe fue perpetrado durante el fin de semana, los productos consistentes en ropa interior para hombre y pulseras energéticas, más hoppies con sistema de depuración de agua, cada uno de los productos valuados en G. 4.173.993.000 o US$ 732.300, fueron robados tras forzar las puertas del edificio.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría 11a de Asunción y personal de Investigaciones llegaron al sitio, donde juntaron los primeros elementos para iniciar la investigación del caso. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueron relevantes para confirmar la hora del golpe y el vehículo que usaron los ladrones para perpetrar el golpe.

Luego, los investigadores comenzaron a seguir el trayecto del vehículo de los ladrones paso a paso, cuadra por cuadra, calle por calle hasta finalmente llegar al barrio Colina de la ciudad de Itauguá, donde desapareció el vehículo antes de llegar a un punto específico.

Seguimiento de cámaras e informantes

Fue en ese momento en que entraron en acción el conocimiento de calle de algunos investigadores, quienes apoyados en algunos informantes fueron verificando algunas casas o propiedades con perfil de ser un depósito anexo aguantadero de las maleantes.

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Fue así que llegaron al sitio donde estaban guardadas las mercaderías denunciadas como robadas, El lugar fue intervenido en la mañana de hoy con la presencia del agente fiscal Federico Leguizamón.

En la propiedad fue encontrada casi la totalidad de lo denunciado como robado, sin embargo no hubo detenidos ya que la casa estaba sin ocupantes y un abogado confirmó que el sitio fue alquilado y que la propietaria iba a presentar las documentaciones en la Fiscalía.

Tras el procedimiento, el agente fiscal ordenó la entrega de todo lo recuperado a los representantes de la firma Nipponflex Internacional.