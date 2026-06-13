Tras la derrota de la Albirroja, saquean depósito de cargas del aeropuerto Silvio Pettirossi

El informe elaborado por la Policía sobre el robo confirma que alrededor de las 01:00 de esta madrugada, Carlos Alberto Sandoval (44), encargado del depósito C1, efectuó una revisión de rutina en la zona y, durante su verificación se percató de que el candado del depósito C3 estaba tirado en el suelo, por lo que verificó la cerradura y confirmó que estaba abierta.

Luego, al ingresar al sector de cargas aéreas, pudo confirmar que una caja grande, de un metro con veinte centímetros por un metro y medio, estaba abierta y que de su interior se robaron otras 14 cajas más pequeñas, que contendrían productos electrónicos. Empero no pudo especificar de qué mercaderías específicamente se trataban, ya que a esa hora supuestamente el encargado del lugar no se encontraba.

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Sin embargo, los agentes señalaron que los objetos robados serían celulares de alta gama y de una marca muy conocida y con mucha demanda tanto en el mercado local como en el Brasil, donde generalmente van a parar estos productos robados.

Tras la denuncia del hecho, efectivos de diferentes unidades de la Policía llegaron al sitio, levantaron algunas evidencias y confirmaron que el lugar cuenta con cámaras de seguridad cuyas imágenes serán solicitadas en el transcurso de este días.

Los responsables del lugar confirmaron que la carga robada llegó recientemente de la ciudad de Miami, Estados Unidos y que debía ser retirada por el dueño en la mañana del lunes. Los maleantes conocían perfectamente el lugar donde estaba depositado el producto y la hora en que la zona iba a estar completamente desprotegida para atacar.

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Presumiblemente los malvivientes llegaron hasta el lugar a bordo de un vehículo e ingresaron hasta la zona de los depósitos de cargas aéreas, rompieron el candado de la puerta, abrieron la caja grande y se llevaron los productos, sin ser detectados.

Delincuentes estaban bien informados

En atención a que el encargado del lugar no se encontraba o no pudo ser ubicado por sus propios compañeros o superiores la Policía, hasta el momento no puede confirmar lo que se llevaron los ladrones.

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Según los intervinientes, los delincuentes contaban con una información privilegiada y la desatención de los encargados de la seguridad de la principal terminal aérea del país.