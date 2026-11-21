El Ministerio Público emitió órdenes de búsqueda y localización para tres adolescentes que se encuentran con paradero desconocido tras desaparecer en diferentes localidades de Asunción y los departamentos de San Pedro y Cordillera.

En todos los casos, las unidades fiscales intervinientes ya dieron participación a la Policía Nacional y apelan a la colaboración de la ciudadanía.

La agente fiscal María del Carmen Palazón, de la Unidad Barrial n.º 7, dispuso la búsqueda de Yuliana Ivón Ríos Cubilla, de 13 años, de quien no se tienen noticias desde ayer, 20 de noviembre.

La menor fue vista por última vez en inmediaciones de las calles Dr. Filártiga y San Mateo, en el barrio San Miguel de la capital.

Al momento de su desaparición, vestía un short de jeans y una remera de colores rojo y blanco.

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Por su parte, el agente fiscal Cristian David González, de la Unidad Penal n.º 1 de la Fiscalía de San Estanislao, ordenó activar los mecanismos de localización para Liz Ramona Martínez González, de 14 años, domiciliada en la ciudad de Yataity del Norte.

Una vez hallada, la adolescente deberá ser puesta a disposición del Ministerio Público.

Para brindar información sobre este caso específico, se habilitaron los números telefónicos (0991) 921-728 y (0987) 147-644, este último perteneciente al padre de la menor.

Finalmente, el agente fiscal Fernando Miguel Balbuena Montero, de la Unidad Penal n.º 5 de la Fiscalía Regional de Caacupé, solicitó ayuda para ubicar a Ayelenn Monserrath Giménez, de 16 años, vista por última vez el 19 de noviembre de 2026 en el barrio San Francisco de Caacupé.

Según el reporte, la adolescente es de contextura delgada, estatura media y cabello largo de color negro.

Al momento de ausentarse llevaba puesta una remera azul, pantalón jeans azul y zapatillas negras.

Las personas que cuenten con datos fidedignos que ayuden a dar con el paradero de Yuliana Ivón o de Ayelenn Monserrath pueden comunicarse directamente al (0986) 760-083, línea habilitada por el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, o acercarse a la comisaría más cercana.