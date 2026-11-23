El procedimiento de la nueva captura de Rodolfo Zalazar López (45) se realizó cuando se dirigía a una movilización de damnificados por la granizada del pasado 3 de octubre, quienes reclaman asistencia del Gobierno.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se realizó hoy en la compañía López Salinas, de la colonia Santa Bárbara, distrito de Santa Rosa del Aguaray.

La detención se efectuó en cumplimiento del Oficio Nº 7722/2026, de fecha 20 de noviembre de 2026, correspondiente a la causa caratulada “Rodolfo Zalazar López sobre coacción en Santa Rosa del Aguaray”.

Tras el procedimiento, se comunicó el hecho al Ministerio Público y se labró el acta correspondiente. El detenido quedó en libre comunicación y a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 8ª de San Estanislao, donde quedó recluido en una celda.

Antecedentes por conflictos de tierras

Rodolfo Zalazar es un conocido dirigente campesino de San Pedro que ha protagonizado distintas movilizaciones y reclamos relacionados con la ocupación y distribución de tierras administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

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A mediados de noviembre de 2025, fue detenido e imputado por presunta apología de la invasión de inmueble ajeno, junto con Ernesto Benítez y Sixto Cabrera. Posteriormente, obtuvo medidas alternativas a la prisión.

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Damnificados anuncian nuevas movilizaciones

Zalazar participaba activamente en las movilizaciones de los damnificados por la granizada registrada el 3 de octubre en Santa Rosa del Aguaray, quienes vuelven a reclamar la asistencia que, según sostienen, fue prometida por el Gobierno.

Los afectados realizan una marcha sobre la ruta PY11, en inmediaciones del Cruce Amén, ocupando media calzada y permaneciendo bajo carpas instaladas a la vera de la carretera.

Tras la detención del dirigente, los manifestantes anunciaron que mañana se movilizarán frente a la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, en reclamo de respuestas y en medio de la tensión generada por el procedimiento policial.

La protesta busca que las instituciones nacionales cumplan con la asistencia comprometida para las familias afectadas por el temporal, que provocó importantes pérdidas en la zona.