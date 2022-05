Piden a intendente cumplir con la emergencia vial reparando caminos rurales

La Junta Municipal, a través de la resolución N° 234/2022, solicitó al intendente Cañete para que repare el camino vecinal de las compañías Espartillar y Cerrito, porque los lugareños permanentemente vienen reclamando que hace tiempo no se repara el camino de dichas comunidades.

La minuta presentada por el presidente de la Junta Municipal, Silvino Silva, al momento de defender su nota en que manifiesta la queja de los vecinos de las mencionadas compañías, dijo que no se ve el resultado de la declaración de emergencia vial en que se encuentra el distrito y tampoco se sabe dónde están trabajando las maquinarias.

Hace más de un mes que se está en emergencia vial, el intendente tiene la autorización de la Junta Municipal, para disponer de los recursos municipales para contratar más maquinarias y también buscar apoyo en la Gobernación de Paraguarí y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero los reclamos se reciben a diario, dijo el titular de la Junta Municipal.

El intendente había solicitado la declaración de emergencia vial ante los reclamos que reciben de las diferentes compañía, barrios periféricos y asentamientos de este distrito. La medida adoptada es para arbitrar las gestiones con instituciones gubernamentales y ver la disponibilidad de recursos para reparar los tramos rurales y vecinales del casco urbano.

Sin embargo, a un mes los concejales no saben cuánto de combustible ya se utilizó, ni cuánto se invirtió en contratación de maquinarias y la quejas no cesan. Vecinos de otras compañías, cansados porque no son escuchados, en la compañía Potrerito invirtieron G. 10 millones en reparación del camino vecinal que terminaron la semana pasada y también parte de la compañía Aguai’y estuvieron también colaborando los vecinos porque sus pedidos de mejora de camino vecinal no son tenidos en cuenta por el ejecutivo comunal.

Quisimos conocer la versión del intendente pero no responde las llamadas ni los mensajes.