Fracasa por ahora intento de elegir nueva directiva del Senado

Sorpresivamente, el presidente del Senado Oscar Salomón y otros senadores convocaron a las 10:30 a sesión extraordinaria para elegir mesa directiva y para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Lea más: En el Senado, negocian ternas para el TSJE y mesa directiva

Sin embargo, a la hora de la sesión quedó en evidencia que no había votos ya que la mayoría no se presentó, por lo cual no hubo quórum y la convocatoria quedó en nada. Posteriormente, hubo otra convocatoria, pero solamente para elegir a los miembros del TSJE.

Posteriormente, Salomón dijo que había conversaciones entre senadores de todas las bancadas y mencionó la existencia de al menos otros dos candidatos: Fernando Lugo (Frente Guasu) y Blas Lanzoni (PLRA).

Lea más: Ministro del TSJE y mesa directiva del Senado podrían elegirse el miércoles, según senador Arévalo

Sobre la candidatura de su colega de bancada Rodolfo Friedmann (ANR-oficialista), señaló que el mismo había manifestado u intención ante la bancada pero que la mayoría no estaba de acuerdo en apostar a los votos unificados de las dos bancadas coloradas.

Salomón dijo que el vicepresidente Hugo Velázquez, precandidato a la presidencia de la República, estuvo en la reunión y manifestó su postura en contra de que haya un acuerdo con el cartismo, dado que iba a ser un mensaje contradictorio para el electorado del partido.

Sobre la postura del presidente Mario Abdo Benítez, Salomón dijo que el mismo estaba “alejado” y que tenía muchas actividades. Ante una consulta, dijo que no le pediría que interceda ante Friedmann para tener su apoyo.

Por su parte, Lanzoni confirmó que era candidato y que estaba en conversación con varios senadores. Aseguró que se estaba a poco tiempo de que alguno de los candidatos consiga los 23 votos, que constituyen mayoría absoluta, para convocar a sesión extraordinaria.

El Frente Guasu también lleva a cabo conversaciones buscando la mayoría, según trascendió.

Ofrecimiento por los votos

Según trascendió, el presidente del Senado Oscar Salomón, al perder los votos del Frente Guasu, ofreció a las bancadas liberales las dos vicepresidencias y a Patria Querida las presidencias de algunas comisiones para tener los votos. Sin embargo, la intención de Blas Lanzoni de ser candidato desbarató esta iniciativa. Pese a que hay plazo para elegir la nueva mesa directiva hasta el 30 de junio, todo indica que se resolverá mucho antes y que podría darse inclusive esta semana.