La Concertación defenderá uso del padrón nacional hasta el final, dice Soledad Núñez

La aspirante presidencial de la Concertación 2023, Soledad Núñez, dijo que la oposición está muy preocupada por la injerencia del Partido Colorado en las instituciones democráticas. Lamentó que el Ministerio Público primero haya emitido un dictamen en contra del uso del padrón nacional y que el Partido Colorado haya presentado una impugnación por el mismo motivo.

No obstante, sostuvo que desde el bloque opositor defenderán la decisión de realizar unas internas ampliadas, abiertas y democráticas porque no existe ningún impedimento legal a usar todo el Registro Cívico Permanente en las internas partidarias simultáneas del 18 de diciembre.

Sostuvo además que el propio Código Electoral, al introducir la Concertación como figura, estableció la potestad de la misma a definir quiénes tienen el derecho a sufragar en sus internas. Agregó que la Concertación está integrada tanto por partidos como por movimientos, que en este último caso no tiene afiliados.

En otro punto, indicó que la Justicia no puede moverse por los intereses de un sector o un partido en particular que tiene copadas numerosas instituciones del Estado.

Agregó que también debe considerarse que el Partido Colorado a lo largo de su historia ha hecho afiliaciones masivas falsificando firmas y recordó que más de un millón de afiliados de la ANR no participan en las internas. Sostuvo que por ello los colorados deberían tener la sensatez de tomar una decisión en favor de la democracia y no poner trabas a la participación.

Justicia Electoral define el viernes

Soledad Núñez recordó que, según el calendario, el Tribunal Electoral de la Capital, primera sala, debe resolver si reconoce o no la Concertación antes del viernes 8 de julio. Señaló que no manejan información sobre la postura que asumirán los magistrados de Primera Instancia, pero que no descartan apelar a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en caso de un fallo desfavorable.

Reunión de presidenciables

Núñez indicó que los aspirantes presidenciales de la Concertación se reunirán mañana miércoles a las 16:00 en la sede del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) para analizar la situación que se viene.

“Repitan conmigo: no existe ningún impedimento legal para que la Concertación lleve adelante unas elecciones internas abiertas, libres, ampliadas y democráticas. Es potestad de la Concertación determinar los titulares del derecho al sufragio. ¡Se decidió que todos puedan votar!”, agregó desde sus redes sociales