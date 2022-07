La ANR es “una bolsa de delincuentes”, dispara Kattya González

“Acá hay dinero del cartismo que se está jugando por (presidenciable cartista) Santiago Peña; y es dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Nosotros estamos trabajando a pulmón. Soledad Núñez no es una infiltrada del cartismo”, manifestó ayer la diputada Kattya González (PEN), precandidata presidencial de la Concertación Nacional 2023. Así manifestó ayer en una entrevista concedida al programa “No tiene Nombre”, que se emite todos los sábados por radio ABC Cardinal 730 AM y ABC TV.

Seguidamente, González dijo que “el dinero de Hugo Velázquez también viene de esa ruta”. “No veo el dinero de nadie en esta campaña”, enfatizó.

En relación al vicepresidente y precandidato presidencial de Fuerza Republicana, Hugo Velázquez, la diputada opositora dijo que la financiación de su campaña “incluye plata del erario”.

“Nosotros estamos trabajando a pulmón. No es como dicen que algunos, que (Soledad Núñez) sea infiltrada del cartismo. Podemos equivocarnos, pero estamos en un proceso en la Concertación. No vemos la mano del cartismo. No tengo chofer ni fotógrafo, claro que rendiremos cuentas, no creo en la línea de los esbirros que atacan a una mujer”, manifestó la aspirante presidencial de la Concertación. González y Soledad Núñez formaron un alianza electoral para el Senado y Diputados.

Duras críticas a ANR

En otro momento, Kattya González cuestionó con dureza a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Dijo que “la vereda de en frente es una bolsa de narcotraficantes, delincuentes y mafiosos”. “Hoy están queriendo continuar tomando decisiones por 7 millones de paraguayos. Estoy hablando de la ANR y su lista de delincuentes. La gente está cansada de la narco-cleptocracia. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Con transparencia, trazabilidad y con agenda legislativa”, manifestó la precandidata presidencial de la Concertación 2023.

González afirmó que en la ANR son recurrentes sus “muchas figuras repetidas”. Indicó que el 100 por ciento de los parlamentarios “se vuelven a presentar” a las internas presidenciales.

Asimismo, la aspirante presidencial indicó que el sistema está diseñado para que “el que gana, gana todo” y el “que pierde, pierde todo”. Dijo que se necesita un Congreso fuerte para llevar adelante las reformas.