Corte da permiso a Porfiria Ocholasky para dedicarse a campaña política

Porfiria Ocholasky es secretaria general del Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial y presidenta de la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados, quien es investigada por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por haber participado de un mitin político en apoyo a Hugo Velázquez el pasado junio.

La misma solicitó un permiso, sin goce de sueldo, por seis meses para dedicarse de lleno a su campaña con miras a una banca en el Congreso. El permiso fue concedido por el Consejo de Superintendencia de la Corte, con fecha 13 de julio de 2022, según el documento.

“Ya necesito trabajar un poco más en la campaña y se me concedió ahora el permiso. No es un requisito formal que yo pida permiso, la ley no me exige eso. Solicité porque quiero intensificar la campaña y porque es una cuestión de respeto institucional” explicó.

Agregó además que el Código de Organización Judicial data del año 1981 y señala que magistrados y funcionario no pueden ejercer actividades comerciales ni políticas, pero que la Constitución Nacional de 1992 establece que solamente los ministros de la Corte y jueces son los que no pueden realizar actividades políticas, “por lo que la Constitución deroga lo que establecía el Código”, alega.

Insiste en que la Constitución le ampara y que como cualquier funcionario tiene el pleno derecho a candidatarse a un cargo electivo y a realizar campaña política, “por eso la Corte no me pudo instruir sumario administrativo”.

También indicó que está dispuesta a someterse al código de ética, si es necesario, aunque, a su criterio no violó ninguna ley ni cometió delito electoral.

Sobre la investigación preliminar que fue ordenada por el Consejo de Superintendencia del máximo tribunal por Resolución N° 64 del 20 de abril de 2022, pero que se dio a conocer recién el 12 de junio luego de la publicación del caso en el programa Expediente Abierto, emitido por ABCTV, manifestó que se trata “solo de una investigación. No hay sumario”.

“Yo contesté en su momento todas las preguntas dentro de la investigación. Entiendo que en este momento está en la Asesoría Jurídica, pero no es un sumario, es una investigación”, insistió.

¿Por qué investigan a Ocholasky?

La investigación fue presentada por el Colegio de Abogados del Paraguay.

Fecha: 7 de abril de 2022.

Informes remitidos por: la directora de Personal del Poder Judicial, Rosa Szarán, y el director general de Recursos Humanos, Yamil Admen.

Informes remitidos a: la máxima instancia judicial.

Motivo de la investigación: actuación de Ocholasky (participó y fue una de las oradoras en un acto político encabezado por Hugo Velázquez, precandidato a la presidencia de la República por el oficialismo).

Ordenaron la apertura de una investigación preliminar: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Antonio Fretes, y los vicepresidentes Alberto Martínez Simón (1°) y Manuel Ramírez Candia (2°).

“No corresponde que Ocholasky sea candidata”

María Esther Roa, activista de Somos Anticorrupción Paraguay y la Coordinadora de Abogados del Paraguay, manifestó que Porfiria Ocholasky, por el mero hecho de haber solicitado un permiso temporal no deja de ser funcionaria judicial.

“Ella sigue siendo funcionaria judicial, lo que no percibe es su salario, por lo que no corresponde que sea candidata”.

Respecto al argumento de Porfiria, explicó que si bien es cierto que el Código de Organización Judicial es pre constitucional, eso no implica que sea una ley que no se pueda cumplir ni acatar.

“Lo que ella tenía que haber hecho es plantear una acción de inconstitucionalidad pero al no haber tenido una medida cautelar para que le proteja en su rol de funcionaria judicial no amerita su argumentación y lo que si corresponde es una sanción severa”, expresó la activista.

Agregó que no le está permitido hacer campaña política ni participar de mítines, o peor aún, ser candidata de un partido.

“La debilidad institucional del Poder Judicial”

Para María Ester, lo que se deja ver con este caso es “la debilidad institucional del Poder Judicial que no se anima a desprenderse de una funcionaria que mucho mal le hace, desde hace décadas”.

Dijo también que como gremio tenían la esperanza de que con la renovación parcial - 6 nuevos ministros- los magistrados no cayeran en los mismos vicios de sus antecesores. “Ellos siempre la respaldaron como funcionaria y sindicalista del Poder Judicial”.

Finalmente, dijo que los responsables son los superintendentes que no toman medidas contra ella y otros funcionarios que también que están participando en mítines políticos e incluso, también son candidatos a cargos electivos, especialmente en el interior del país.