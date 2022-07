“Estamos cerca”, dice diputado Ávalos sobre el juicio a Sandra Quiñónez

Al culminar la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), dijo que, más allá de que cuatro de sus colegas aún no hayan demostrado su postura sobre el juicio político a la fiscal Sandra Quiñónez, tienen 49 votos a favor.

“Nos preguntamos si hay o no los votos. Estamos cerca pero hay colegas que no manifiestan una posición pública. Le escuché al colega Hugo Capurro, quien dijo que al momento de votar va a emitir su voto, también Carlos Noguera, María López y Enrique Mineur. Son los votos que faltan. Nosotros estamos 49 y eso ya es público, cuatro serían los que están en duda”, manifestó Ávalos.

Consultado acerca de cuál es el argumento de estas indecisiones, señaló: “Yo no manejo esa información porque a cada líder de bancada se le encargó que hablen con los referentes de bancada y como no son de mi bancada, no estoy en conversación con ellos”.

“Creo que es el último intento que se hace porque no falta mucho para que venza el mandato de la fiscala general”, señaló en otro momento.

En cuanto a lo que se mencionó el sábado en la reunión del Partido Liberal acerca de expulsar al diputado liberal que no vote a favor del juicio político, indicó: “Sostengo que el mandato imperativo es lo que defiende la banca. Ningún parlamentario puede ser despojado de su banca porque tiene voto popular. Los partidos políticos tienen el derecho también de extraer de su seno a quien no responde a su linea política, desafiliarle”.

Sobre la sesión de hoy, afirmó: “Vamos a manejar los tiempos y tenemos los números para tomar ese tipo de decisiones”.