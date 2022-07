Juez electoral ordenó borrar propaganda electoral extemporánea

El magistrado del Juzgado Electoral del Departamento Central, Modesto Núñez, explicó que según el artículo 290 del Código Electoral, se puede hacer propaganda electoral en la vía pública, pero 30 días antes de las elecciones de las internas partidarias y hasta 60 días antes de las elecciones generales.

Recién el 18 de diciembre se llevarán a cabo las internas partidarias, es decir, la propaganda electoral debe iniciarse el 16 de noviembre y culminar el 15 de diciembre de este año. Respecto a las elecciones generales, que serán en abril de 2023, la propaganda electoral debe comenzar el 27 el febrero del próximo año y podrá extenderse hasta el 27 de abril.

“El plazo está bien estipulado en la ley y eso es lo que no se está cumpliendo”, acotó el juez Núñez. Aseguró, además, que seguirán los procedimientos de eliminación de las propagandas electorales fuera de tiempo.

Lea más: Propaganda electoral extemporánea

Denuncias vía Whatsapp

El juez Modesto Núñez explicó que las denuncias sobre el caso pueden ser realizadas vía WhatsApp, enviando una foto de la propaganda, la ubicación en donde se encuentra y detalles del barrio y ciudad del lugar donde se registra la infracción. El número es el (0983) 392-608.

“Lo que nosotros tratamos de hacer, por lo menos, es eliminar lo que podemos, con recursos propios. Nosotros mismos colaboramos con los funcionarios para tener los recursos y eliminar; y con eso que se cumpla la ley para que no se haga propaganda antes de tiempo establecido”, afirmó Núñez.

Falta de “interés” de las municipalidades

También el magistrado afirmó que las municipalidades son las encargadas de sancionar el incumplimiento de la ley, denunciando el hecho y castigando a los infractores. Pero, al mismo tiempo, lamentó que estas instituciones no hagan nada al respecto, pese a que son los principales responsables de velar por todo lo que se haga en la vía pública.

“Lastimosamente las sanciones y el cumplimiento de los reglamentos corresponden a las municipalidades y no siempre tienen el interés de controlar y sancionar a los responsables”, dijo Núñez.

Indicó además que la normativa también establece que cada municipio debe velar por “la belleza de la ciudad”, evitando que las propagandas electorales no se configuren en polución visual.

“Es una facultad exclusiva de las municipalidades cuidar la belleza de la ciudad, porque uno de los objetivos de la ley es que no se contamine la ciudad, prevenir que no se sature al elector, por eso, que no se tenga que hacer propaganda todo el tiempo y también que aquel candidato que tenga más recursos que otros, no tenga ventaja indebida por la posibilidad de hacer más propaganda que los demás”, manifestó.

Serán procesados por desacato

La fiscala electoral de Central, Sandra Ledesma, acotó que en coordinación con el juez Modesto Núñez verificarán las zonas denunciadas y emplazarán a las municipalidades para la eliminación de las propagandas electorales extemporáneas. Agregó además que aquel intendente que no cumpla con la orden judicial será procesado por desacato.