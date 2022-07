Senado postergaría otra vez hoy millonarios préstamos

Los tres préstamos internacionales, dos de US$ 200 millones, de la CAF y el BID, para calzar el presupuesto 2022 y otro de US$ 215 millones del BID para la ruta Nanawa-General Bruguez figuran en el orden del día de la sesión de hoy del Senado. Sin embargo, la falta de dictamen de la comisión de Hacienda haría que no se traten.

La alternativa es que algún legislador solicite que la plenaria se convierta en comisión para dictaminar, pero se necesita de una mayoría absoluta de 23 votos.

El senador Amado Florentín (PLRA) denunció que el gobierno de turno usaría esta deuda pública y la emisión de bonos soberanos para pagar salarios y gastos rígidos. Citó puntualmente el caso del crédito del BID, que de los US$ 200 millones se destinarán US$ 100 millones en Salud Pública, de los cuales se usarían unos US$ 50 millones para calzar el presupuesto faltante en salarios.

Indicó que la ley de Emergencia ya feneció el 31 de diciembre pero de todos modos en el presupuesto 2022 se tiene ejecutado G. 41.000 millones en salarios con fuente de endeudamiento. Sostuvo que el gobierno debe usar las recaudaciones en impuestos para pagar el salario del personal de blanco en lugar de usar créditos internacionales.

Indicó que este tipo de políticas llevan a un país al default y por ello presentará un proyecto de ley para impedir este tipo de excepciones nuevamente.

El préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por US$ 200 millones es “para el financiamiento del programa de apoyo al fortalecimiento de la política fiscal y mejora del gasto público”, a cargo del Ministerio de Hacienda.

El otro, también de US$ 200 millones, es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “para el financiamiento del programa de apoyo a la transformación del Estado”, también a cargo del Ministerio de Hacienda.

En tanto, el tercer préstamo, de US$ 215 millones, es para el financiamiento del proyecto de mejoramiento y conservación de la Ruta Nacional PY12, tramo Cruce Nanawa-General Bruguez y accesos, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.