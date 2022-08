Con votos inciertos, pero con presión presencial, retoman juicio a Quiñónez

Las actividades legislativas no se ven afectadas por la declaración del Congreso de tres días de duelo por el fallecimiento de la senadora Zulma Gómez (PLRA, llanista), por lo que sigue firme la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para proseguir a las 14:00 con el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, según confirmó ayer el presidente de la Cámara, Carlos María López (PLRA, Bancada L).

Lea más: La fiscala general Sandra Quiñónez debe irse vía juicio político, ratifican

“El duelo no implica que no va a haber sesión. Permanece (la convocatoria a las 14:00)”, indicó López a ABC, mencionando que las actividades en Cámara Baja no se suspenden hoy.

“El presidente del Congreso (Óscar “Cachito” Salomón) decretó el duelo, pero no implica que todo tiene que parar. Lo que se va ha hacer es un minuto de silencio, una recordación a la senadora fallecida, la bandera va a estar a media asta”, insistió el presidente de Diputados.

En la fecha se debe continuar con el desarrollo de los argumentos a favor del juicio político, puntualmente el Nº 8 (de los 11 en total) que refiere a la “impunidad en el fallido proyecto Metrobús”.

Nuevo e incierto escenario

Tal como se había acordado el pasado miércoles, a diferencia de los tres días previos de desarrollo del juicio político, en esta ocasión, los legisladores deberán estar obligatoriamente de manera presencial.

Esto podría forzar ya una definición en la fecha, aunque todavía se mantiene una total incertidumbre respecto a si finalmente se lograrán los votos requeridos para aprobar el juicio político.

Lea más: Llamativo auge económico del diputado Noguera, de quien depende juicio a Quiñónez

A priori, no varió la situación de la semana pasada, donde están en duda los votos de los diputados liberales María de las Nieve López (PLRA, llanista) y Carlos Noguera (PLRA, dionisista), que pese a ser blanco de escraches a domicilio y oír en silencio las contundentes argumentaciones de los puntos anteriores, no han sentado postura a favor del enjuiciamiento de Quiñónez.

Lea más: Diputada llanista María de las Nieve López sigue alineada al cartismo

Otro voto que hace tiempo está descartado a favor del juicio es el del diputado Édgar Ortiz (PLRA, llanista) y que a diferencia de sus otros dos correligionarios, estaba en el presupuesto, ya sea en contra o como abstención.

Hay que recordar que el movimiento Honor Colorado (HC), que defiende a capa y espada a Quiñónez, posee una disciplinada bancada de 26 diputados, lo que hace que requieran solo dos votos más para enterrar por tercera vez el pedido de juicio contra la fiscala general del Estado.

¿Ausencias podrían incidir?

Si bien para temas como este juicio político no se suelen registrar ausencias, puesto que cada voto es sumamente cotizado y “vale oro”, la Constitución establece que para la aprobación se requiere mayoría de dos tercios de los presentes, es decir, 53 votos en el caso de que estén los 80 diputados.

Sin embargo, en el caso eventual de que López, Noguera y Ortiz decidan como decisión política no asistir, el número requerido para la aprobación será de 51 votos, que son los que poseen actualmente la oposición y el oficialismo colorado.

Cualquier ausencia entre esos 51 votos sería perjudicial para dicho grupo, tanto así que incluso el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR, oficialista), que se sometió recientemente a una cirugía de cadera comprometió su presencia, pese a estar en proceso de recuperación.

Manifestantes convocados

A modo de presión, también se espera que hoy se retomen las manifestaciones ciudadanas en el entorno del edificio del Congreso Nacional.

La Concertación Nacional opositora “Por un nuevo Paraguay” convocó para las 14:00 en El Paraguayo Independiente y 14 de Mayo, esquina ubicada al costado del Congreso y la Plaza de Armas.