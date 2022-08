“Significativamente corrupto”: ¿Qué pasará con Horacio Cartes a partir de ahora?

La designación como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos se debe a que menciona vínculos del líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, con la corrupción, el crimen transnacional y organizaciones terroristas.

Luego de esta declaración, le retiraron de forma permanente la visa de ingreso a dicho país e incluso sus familiares directos fueron afectados.

Los expertos señalan que esta situación tendrá repercusiones en el ámbito político y se podrá ver en las próximas elecciones; sin embargo, desde Honor Colorado señalan todo lo contrario.

Con respecto a la convocatoria que tiene Horacio Manuel Cartes Jara para este martes ante la CBI, su abogado, Pedro Ovelar, asegura que el expresidente tiene fueros parlamentarios como senador vitalicio.

La postura del cartismo se conoce justo cuando se empieza a mencionar una posible extradición del exmandatario a los Estados Unidos.

¿Qué dice la Constitución Nacional sobre los cargos vitalicios?

La Constitución Nacional señala que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.

Pero también agrega que “en el acto de su incorporación a las cámaras, los senadores y diputados prestarán juramento o promesa de desempeñarse debidamente en el cargo y de obrar de conformidad con lo que prescribe esta Constitución”.

Lo cierto y lo concreto es que Horacio Cartes y su equipo jurídico aún no definieron o por lo menos no dieron a conocer si acudirán o no a la reunión a la que fue convocada ante la Comisión Bicameral de Investigación.